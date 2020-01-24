Самая успешная нефтяная экономика пытается уйти от нефти

Москва, 24 января — «Вести.Экономика» Дискуссия о нефтезависимых экономиках часто напоминает образ некой ближневосточной страны, полностью зависимой от экспорта нефти для получения доходов. Но есть одна ближневосточная страна, которая планирует экспортировать свой последний баррель нефти.

На прошлой неделе Университет Халифы объявил, что установил первый в своем роде солнечный концентратор в умном городе Масдар, похваставшись тем, что на объекте коэффициент концентрации в тысячу солнц и он может генерировать температуры свыше 1 тыс. градусов по Цельсию.

В течение десятилетий ОАЭ активно вкладывали нефтяные деньги в проекты, которые обеспечили бы устойчивость их экономики в долгосрочной перспективе, даже если спрос на нефть в конечном итоге исчерпает себя. В этой стране уже расположены одни из самых замечательных объектов элитной недвижимости, включая самое высокое здание в мире и Пальмовые острова. Но ОАЭ также делают большие ставки на технологии и возобновляемые источники энергии.

Сохраняя верность традициям процветания, ОАЭ создали один из самых умных городов в мире Масдар-Сити. Он рассчитан на 50 тыс. человек, однако сейчас в нем проживает 2 тыс. жителей. К следующему году компания, стоящая за этим проектом, инвестиционная компания Абу-Даби Mubadala, планирует удвоить эту сумму.

Город на 40% меньше нуждается в воде и энергии по сравнению с обычными зданиями в Абу-Даби. Солнечная ферма мощностью 10 МВт вырабатывает 17,4 ГВт-ч в год, компенсируя 15 тыс. тонн углекислого газа, ветряная башня используется для улавливания прохладных ветров и перенаправления их в общественные места в городе.

В этом месте уже находится много крупных предприятий, есть исследовательский центр, в котором проводится изучение искусственного интеллекта, Университет науки и технологий им. Халифы и соответствующие жилые здания. Масдар-сити может создать 40 тыс. рабочих мест и мест для студентов, согласно данным веб-сайта проекта.

Все больше людей, заинтересованных в бизнесе возобновляемой энергии, осознают реальность ее сохранения. В некоторых тендерах на развитие солнечной и ветровой энергии хранение уже является обязательной частью проекта. Чтобы не отставать от кривой, ОАЭ сосредоточены на хранении на раннем этапе.

Но возможно ли заменить доходы от нефти доходами от умных городов? Данные ОПЕК за 2018 год говорят о том, что в ОАЭ добыто около 3 млн баррелей в сутки нефти и экспортировано 2,3 млн баррелей в сутки, что стоит около $75 млрд. Данные правительства ОАЭ за предыдущий год показали, что экспорт нефти и газа составляет почти 30% ВВП. И если свести это до нуля, это станет реальной проблемой.

И все же, похоже, ОАЭ к этому готовы. Страна ожидает, что ее экономика преодолеет отметку в $500 млрд через несколько лет благодаря щедрым программам налогово-бюджетного стимулирования и диверсификации с акцентом на технологии. В прошлом году правительство утвердило бюджет в размере $16,7 млрд на этот год, при этом в документе отмечен нулевой дефицит. Почти треть этой суммы пойдет на поддержание социальных программ.

То, что ОАЭ работают над диверсификацией своей экономике, а не просто говорят об этом, очевидно. Опрос, проведенный консультантом по подбору персонала, показал, что наиболее востребованные рабочие места в ОАЭ в этом году будут связаны с информационными технологиями: менеджеры по цифровым преобразованиям, разработчики искусственного интеллекта и аналитики безопасности, сообщило The National.

Между тем, согласно данным МВФ, рост в ненефтяных отраслях ОАЭ расширится с 1,3% в 2018 году до 1,6% в 2019 году и 3% в этом году. Рост нефтяного сектора замедлится. Действительно, похоже, что ОАЭ серьезно настроены уйти от нефти.

Это, безусловно, займет больше пары лет. Все отрасли, на которые ОАЭ будут полагаться при замене доходов от нефти — туризм, розничная торговля, гостиничный бизнес, недвижимость и строительство — зависят от здорового спроса на то, что они предлагают. А это означает, что им нужна сильная мировая экономика.

Тем не менее, несомненно, для благополучия экономики лучше полагаться на более чем одну отрасль. ОАЭ движутся в правильном направлении, сколько бы времени ни понадобилось им, чтобы дойти до той точки, когда они смогут отказаться от использования нефти для поддержания своей экономики.

Источник