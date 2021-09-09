Сайты «непроверенных» продавцов будут блокировать: Кабмин рассмотрит проект об интернет-коммерции

В Украине введут новые правила для интернет-торговли. Предприниматели, которые осуществляют электронные продажи, обязательно должны будут размещать информацию о себе и продукции. За непредставление таких данных их сайты по запросу Госпотребслужбы будут блокировать провайдеры.
Такие нормы содержатся в новом законопроекте о защите прав потребителей, который сейчас находится на рассмотрении Кабмина, сообщает пресс-центр Министерства экономики.
Онлайн-торговля и сфера обслуживания стали лидерами по нарушению «языкового закона»
В ведомстве отмечают, что документ призван ввести действенные механизмы по регулированию интернет-коммерции. В частотности, определяются термины «электронная торговая площадка (маркетплейс)» и «электронный сервис сравнения продукции (прайс-агрегатор)». А за непредоставление полной информации о продавце вводится ответственность.
«Госпотребслужба получает право обращаться к провайдеру интернет-услуг по ограничению доступа к сайту субъектов хозяйствования, которые используют нечестную предпринимательскую практику, нарушают законодательство о защите прав потребителей и которых невозможно идентифицировать», – уточняет Минэкономики.
Правила интернет-торговли в Украине перепишут по примеру Сингапура
Также Минцифры работает над созданием платформы «Е-потребитель» для интернет-продавцов. Этот электронный сервис позволит идентифицировать предпринимателя путем предоставления ему статуса Госпотребслужбой «Проверенный продавец».
Отдельным законопроектом Минцифры предусматривается создание Единого реестра продавцов в сфере электронной коммерции, введение идентификации и верификации продавцов.
Ранее UBR.ua сообщал, что Кабмин работает над созданием таких инструментов, как «Е-потребитель» и «Е-коммерция».
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