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Садовый отмахнулся от предложения Тимошенко

Политика 02 Ноя 2018
Садовый отмахнулся от предложения Тимошенко
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Львовский градоначальник, лидер партии «Самопомич» Андрей Садовый негативно воспринял предложение главы «Батькивщины» Юлии Тимошенко о сотрудничестве

Об этом мэр Львова написал на своей странице в Facebook, передает «ДС».

«Заявление Тимошенко — обычная технология, направленная на то, чтобы завоевать симпатии львовян. Ход мыслей Юлии Владимировны прост — во Львове надо говорить хорошие слова о мэре Садовом, за которого голосуют львовяне, и Вакарчука, которого любят как общественного деятеля и певца. Никакой искренности здесь нет. Госпожа Тимошенко, на самом деле все просто. Люди хотят настоящих изменений, а не возвращения старых схем», — написал Садовый.

Напомним, Тимошенко на пресс-конференции во Львове 2 ноября заявила, что рассматривает возможности сотрудничества с «Самопомиччю», с Анатолием Гриценко и музыкантом Святославом Вакарчуком.

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