Садовый идет в президенты

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Львовский городской голова пообещал в ближайшее время обнародовать состав команды, с которой пойдет на выборы.

Андрей Садовый будет бороться за президентское кресло / Фото УНИАН

Мэр Львова и лидер партии «Самопомич» Андрей Садовый объявил, что подаст свою кандидатуру на участие в выборах президента Украины.

Как сообщается на сайте объединения «Самопомич», соответствующее заявление он сделал на встрече с организаторами молодежного форума «#Молодвіж».

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«Моя цель очень проста и сложна одновременно – восстановить вашу веру в Украину. Сегодня перед вами весь мир, но построить свою собственную страну возможно только здесь. Я предлагаю вам бороться за нее вместе!» – заявил Садовый.

По его словам, ключевыми элементами кампании станут «мобилизация молодежи, разрыв коррупционной круговой поруки в политике и технологическая модернизация страны».

Львовский городской голова пообещал в ближайшее время обнародовать состав команды, с которой пойдет на выборы.

Как известно, выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

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