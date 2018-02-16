Саакашвили заявил о скором распаде Украины

Украина превратилась в мафиозное государство, где все состояние принадлежит олигархам, в том числе Порошенко и Ахметову. Такое мнение выразил бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили в интервью австрийской газете Die Presse, которое было опубликовано в пятницу, сообщает ТАСС.

«Украина превращается в мафиозное государство из-за больших экономических интересов олигархов. 70% капитала принадлежат семи олигархам, и самые главные из них — это Порошенко и Ахметов, которым вместе принадлежит половина состояния», — рассказал Саакашвили.

Кроме того, по его мнению, государство практически перестало функционировать, и вместе с этим в стране «орудуют полувоенные формирования, которые использует Порошенко». «Подобные вооруженные группировки есть в подчинении министра внутренних дел и Ахметова», — добавил он.

По словам Саакашвили, экономика Украины находится в стадии стагнации, «экономический рост на уровне 2% — это слабый показатель при инфляции в 13%».

В то же время бывший грузинский президент предупредил о скором развале Украины. «Восток и юг страны погибают экономически. В Буковине и Закарпатье есть множество национальных меньшинств — это румыны и венгры. Там растут сепаратистские настроения, которые мы уже видим на востоке. Все больше украинцев иммигрируют <…>. Все это ведет к дезинтеграции и криминализации государства», — отметил Саакашвили.

Год назад Александр Бородай заявил, что «Исторически, Украина, которая находится под властью Киева, она обречена на развал. Когда Украина под властью Киева будет так или иначе ликвидирована. Может быть приобретет какие-то новые, совершенно другие жизненные формы, рамки».

В конце 2017 года первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что в Донбассе скоро начнется война, которая приведет к развалу Украины.

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