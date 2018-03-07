Саакашвили заявил, что готов стать премьером или мэром Одессы

Украинское фото

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил о желании стать премьером или мэром Одессы. Об этом он заявил в интервью Meduza.

«Я готов быть премьером, я много раз об этом говорил», — сказал он.

На уточняющий вопрос, не собирается ли политик идти в президенты Украины, он ответил, что главные реформы должны проходить через правительство.

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«Нет, конечно. Я считаю, что в Украине на переходном этапе не нужно два лица у власти. Президент пусть занимается обороной и внешней политикой, но реформы, изменения, ментальная революция — все должно проходить через правительство и через парламентское большинство», — подчеркнул Саакашвили.

Также он рассказал, что президент Украины Петр Порошенко ранее уже предлагал политику кресло премьер-министра, но, по его мнению, это был пиар со стороны главы государства.

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«Но когда Порошенко мне сам предлагал это два или три раза, когда я с ним обсуждал условия, я понял, что это для пиара, для фасада, а потом меня просто уберут оттуда, не позволив сделать ни одного реформаторского шага. Он не хотел менять министров, не хотел новых парламентских выборов, не хотел избавляться от этого коррупционного большинства в парламенте. Вряд ли бы я смог со связанными руками и ногами достичь хоть какого-то успеха. Я этот опыт уже получил в Одессе. Если у премьера нет министров и парламента, это ничуть не лучше, чем бесправный губернатор Одессы. Так что я от должности отказался», — отметил Саакашвили.

Также он рассказал, что не против стать мэром Одессы.

«После того как я поменяю Украину, я обязательно хочу переехать в Одессу и стать ее мэром. Может быть, это и есть следующий этап моей карьеры», — сказал в интервью экс-губернатор Одесской области.

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По словам Саакашвили, на предыдущем рабочем месте у него не было никаких полномочий по отношению к одесской мэрии.

«Чего-то мы добились, но надо понимать, что это даже не сотая часть того, что я хотел сделать. И у меня вообще никаких полномочий не было по отношению к одесской мэрии. Одесская мэрия полностью в руках бандитов, и эти бандиты прямо носят деньги в администрацию президента каждый месяц. Вот и вся история. Поэтому, к сожалению, сам город Одесса, который я очень люблю [никак не изменился], кроме того, что мы открыли там несколько пляжей для людей. И даже это было не в наших полномочиях, мы нарушали закон. У меня большой долг перед одесситами», — сказал политик.

Напомним, Государственная пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд на территорию государства до 2021 года.

Летом 2017 года Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября того же года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. А уже 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал политика виновным в незаконном пересечении границы Украины.

В январе 2018 года Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в иске к управлению ГМС в Киевской области из-за отказа в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. А в феврале Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение, и политика выслали в Польшу.

Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, там он получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

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