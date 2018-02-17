Саакашвили сообщил о "неизбежном крахе" в Украине — 24 Канал

Бывший глава Одесской ОГА и лидер «Руха новых сил» Михеил Саакашвили утверждает, что из-за олигархов Украина становится мафиозным государством. По его мнению, подливают масла в огонь сепаратистские настроения в некоторых регионах и слабая экономика.

Такое заявление он сделал в комментарии немецкому изданию Die Presse.

Читайте также: Наливайченко сообщил, кто на самом деле задерживал Саакашвили

«Украина превращается в мафиозное государство вследствие больших экономических интересов олигархов. 70% капитала принадлежат семи олигархам, и главные из них – это Петр Порошенко и Ринат Ахметов, которые вместе владеют более чем половиной украинской экономики», – отметил политик.

По его словам, государственные институты в Украине очень слабы и фактически не выполняют свои функции.

«В стране действуют полувоенные формирования, которые использует Порошенко. Подобные вооруженные группировки есть в подчинении министра внутренних дел и Ахметова», – отметил лидер «Руха новых сил».

В то же время он добавляет, что экономика Украины находится в состоянии стагнации, а экономический рост на уровне 2% – это слабый показатель при инфляции в 13%. В качестве примера бывший глава Одесской ОГА приводит Польшу, где экономика ежегодно растет на 5%.

В итоге восток и юг страны погибают экономически. На Буковине и Закарпатье есть множество национальных меньшинств – румыны и венгры. Там растут сепаратистские настроения, которые мы уже видим на востоке. Все больше украинцев иммигрируют. Население быстро подвергается коррупционным настроениям. Все это приводит к дезинтеграции и криминализации государства. С другой стороны, существует огромное, не менее важное военное давление со стороны России. Таким образом, неизбежен крах,

– констатировал Саакашвили.

Напомним, ранее после своего выдворения из Украины Михеил Саакашвили заявляляв, что Петр Порошенко – на самом деле не президент, а «просто подлый барыга, который хочет разрушить Украину».

Источник