Саакашвили предсказал распад Украины из-за олигархов и сепаратистских настроений

Украина превратилась в мафиозное государство, где все состояние принадлежит олигархам, в том числе Петру Порошенко и Ринату Ахметову. Такое мнение выразил бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили в интервью австрийской газете Die Presse, которое было опубликовано в пятницу.

«Украина превращается в мафиозное государство из-за больших экономических интересов олигархов. 70% капитала принадлежат семи олигархам, и самые главные из них — это Петр Порошенко и Ринат Ахметов, которым вместе принадлежит половина состояния», — рассказал Саакашвили.

Кроме того, по его мнению, государство практически перестало функционировать, и вместе с этим в стране «орудуют полувоенные формирования, которые использует Порошенко». «Подобные вооруженные группировки есть в подчинении министра внутренних дел и Ахметова», — добавил он. По словам Саакашвили, экономика Украины находится в стадии стагнации, «экономический рост на уровне 2% — это слабый показатель при инфляции в 13%».

Как сообщала «Страна», Саакашвили застали в аэропорту Мюнхена. Говорит, что летит транзитом в Брюссель.

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