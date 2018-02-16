Саакашвили предрек распад Украины из-за олигархов и сепаратистских настроений

ВЕНА, 16 февраля. /ТАСС/. Украина превратилась в мафиозное государство, где все состояние принадлежит олигархам, в том числе Петру Порошенко и Ринату Ахметову. Такое мнение выразил бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили в интервью австрийской газете Die Presse, которое было опубликовано в пятницу.

«Украина превращается в мафиозное государство из-за больших экономических интересов олигархов. 70% капитала принадлежат семи олигархам, и самые главные из них — это Петр Порошенко и Ринат Ахметов, которым вместе принадлежит половина состояния», — рассказал Саакашвили.

Кроме того, по его мнению, государство практически перестало функционировать, и вместе с этим в стране «орудуют полувоенные формирования, которые использует Порошенко». «Подобные вооруженные группировки есть в подчинении министра внутренних дел и Ахметова», — добавил он. По словам Саакашвили, экономика Украины находится в стадии стагнации, «экономический рост на уровне 2% — это слабый показатель при инфляции в 13%».

Развал Украины

В то же время бывший грузинский президент предупредил о скором развале Украины. «Восток и юг страны погибают экономически. В Буковине и Закарпатье есть множество национальных меньшинств — это румыны и венгры. Там растут сепаратистские настроения, которые мы уже видим на востоке. Все больше украинцев иммигрируют . Все это ведет к дезинтеграции и криминализации государства», — отметил Саакашвили.

Вместе с тем Саакашвили посетовал, что во время своего пребывания на посту губернатора Одесской области у него «не было денег на реформы». «У меня были связаны руки, но я обещал улучшения. Население было уже разочаровано, но я не мог ничего сделать без средств, без поддержки из Киева и из-за противостояния местной мафии», — сказал он.

12 февраля экс-президент Грузии был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Там он заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину. В среду он прибыл в Нидерланды, где в тот же день получил разрешение на временное проживание.





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