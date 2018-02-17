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Саакашвили: Олигархи ведут Украину к развалу

Экономика Украины17 Фев 2018
Саакашвили: Олигархи ведут Украину к развалу
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Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предрек Украине скорый распад и рассказал о его причинах.


В интервью австрийскому изданию Die Presse политик заявил, что главной угрозой страны являются олигархи, в руках которых находится вся власть.


«Украина превращается в мафиозное государство из-за больших экономических интересов олигархов. 70% экономики принадлежат семи олигархам, и самые главные из них — это Петр Порошенко и Ринат Ахметов, которые вместе владеют половиной этой части. Институты очень слабые, и государство практически не работает. В стране орудуют полувоенные формирования, используемые Порошенко. Такие же формирования есть в подчинении министра внутренних дел (Арсена Авакова, — ред.) и Ахметова», — заявил Саакашвили.


Еще одним фактором раскола страны могут стать сепаратистские настроения в Черновицкой Буковине и Закарпатье, в которых наблюдается плачевная экономическая ситуация и массовая иммиграция населения.   По словам Саакашвили, экономика Украины находится в стадии стагнации, «экономический рост на уровне 2% — это слабый показатель при инфляции в 13%».


Недавно Саакашвили перебрался на постоянное жительство Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

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