Саакашвили не может стать вице-премьером, поскольку имеет судимость, — СМИ. Новости политики

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили не сможет стать вице-премьер-министром по вопросам реформ, не нарушив при этом закон

Об этом сообщает издание «Обозреватель», передает «ДС».

Согласно ст. 7 Закона «О Кабинете министров Украины», не может быть назначено на должность члена Кабинета министров Украины лицо, имеющее судимость, не погашенную или не снятую».

Причем в законе отсутствует норма, что лицо должно быть осуждено именно в Украине. Таким образом, Саакашвили не может быть членом украинского правительства, поскольку имеет судимость, которая не снята и не погашена в Грузии.

Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, а по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.

Например, в июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Михеила Саакашвили к шести годам тюремного заключения за превышение служебных полномочий. Суд счел доказанным, что в 2005 году Саакашвили, занимавший в то время пост президента Грузии, приказал своим подчиненным избить члена парламента, бизнесмена Валерия Гелашвили.

Также в январе 2018 года Тбилисский городской суд признал виновным Саакашвили по делу «о злостном превышении полномочий» на посту президента Грузии и присудил ему три года лишения свободы.

Суд полностью согласился с обвинениями прокуратуры в том, что президент в 2009 году помиловал четырех полицейских, отбывавших тюремный срок за убийство в 2006 году сотрудника банка Сандро Гиргвлиани.

Дело об этом убийстве имело широкий резонанс в Грузии, так как к убийству Гиргвлиани косвенно были причастны бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили, начальник департамента конституционной безопасности Дата Ахалая и другие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов.

Еще одно резонансное дело против Саакашвили о растрате государственных средств находится в судопроизводстве.

Отметим, что все судебные решения по Саакашвили, вынесенные в Грузии, действительны на территории Украины. Дело в том, что Украина ратифицировала Европейскую конвенцию о международном признании судебных решений по уголовным делам и договор с Республикой Грузия о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам. Таким образом, Саакашвили грозит тюрьма.

Издание «Обозреватель» подчеркивает, что в случае назначения Михеила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ подаст в суд на такое решение.

Как сообщала «ДС», президент Владимир Зеленский предложил Михаилу Саакашвили должности вице-премьера по вопросам реформ. Сам Саакашвили дал согласие войти в Кабмин Шмыгаля.

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