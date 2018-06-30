Саакашвили намерен вернуться в Грузию

В октябре 2018 года в Грузии состоятся президентские выборы. Экс-президент страны Михаил Саакашвили до этого времени намерен вернуться на родину.

Михаил Саакашвили / фото REUTERS

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Грузию до президентских выборов, которые пройдут осенью этого года.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу RTVi.

«Я вернусь, я думаю, до президентских выборов этой осенью, [экс-премьер-министр и грузинский бизнесмен Бидзина] Иванишвили, я уверен, проиграет. Конечно, он будет их фальсифицировать, но это у него не пройдет… Если бы они думали, что они меня смогут задержать и удержать, они бы давно уже меня забрали из Украины. Они не могут меня задержать, потому что у нас реально очень мощная поддержка», – отметил Саакашвили.

Он подчеркнул, что является создателем самого успешного государства на постсоветском пространстве.

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«Я – человек, который, вообще, поставил Грузию на современную мировую политическую карту, где ее до моего президентства не было… Для олигарха, который так и не стал частью государственности в Грузии, держать меня в тюрьме – это непосильная задача», – отметил Саакашвили.

Он выразил мнение, что Грузии не нужна новая революция, ей нужна смена власти через президентские выборы.

«Я уверен, что у Грузии достаточно сил, в том числе и молодежи, в том числе на уровне гражданского общества, которое не будет мириться с тем, что один никому не нужный олигарх, направленный из Москвы, который не имеет, наверное, полного среднего образования», – резюмировал экс-президент.

В октябре в Грузии пройдут выборы президента. Саакашвили до этого обещал вернуться в страну, но не уточнял, будет ли баллотироваться.

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