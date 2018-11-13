С раскосыми и жадными очами. МТС создаст платформу для м–коммерции по азиатской модели



«Мобильные телесистемы» (МТС) утвердили обновленную стратегию на 2019–2021 годы, согласно которой «будут предоставлять абонентам сервисы, объединенные в единую экосистему».



В прошлом году нечто подобное пытался реализовать «ВымпелКом» (ТМ «Билайн»), который летом 2017–го запустил онлайн–платформу VEON. Платформа строилась вокруг мессенджера и медийных сервисов и была нацелена на сектор мобильной коммерции. Год спустя новый генеральный директор «ВымпелКома» Василь Лацанич пообещал полностью обновить интернет–платформу VEON. Причиной тому он назвал неоправданные ожидания компании.





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