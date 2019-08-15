«С радостью покажу другим олигархам свою яхту в Украине». Интервью с владельцем «Нибулона» Алексеем Вадатурским

Владелец «Нибулона», четвертой по величине аграрной компании в Украине, Алексей Вадатурский — не совсем стандартный олигарх. Он — выходец из села, и не скрывает этого. Став одним из самых богатых бизнесменов, он ходит на работу пешком, ездит на обычном автомобиле Skoda вместо дорогого Mercedes и предпочитает вкладывать средства в создание новых рабочих мест на своем предприятии вместо покупки виллы за рубежом. Своей манерой поведения он вызывает удивление у коллег по цеху.

Вадатурский гордится тем, что фактически самостоятельно восстанавливает речное судоходство, и жалуется на министров-популистов, которые мешают ему это делать. Бизнесмен обижается, что чиновники охотнее прислушиваются к иностранным инвесторам, но не спрашивают советов у украинских предпринимателей.

В интервью Вадатурский рассказывает о том, как аграриям получить больше денег, чем грозит открытие рынка земли большим агрохолдингам, о кораблях-«евробляхах» и о том, почему речной транспорт до сих пор в упадке.

Об угрозах мирового кризиса для украинских аграриев

— Что сейчас происходит на аграрном рынке?

— Все достижения в аграрном секторе сейчас направлены на то, чтобы повысить его эффективность. Сегодня самая главная проблема для украинских аграриев — это получить справедливые деньги за выращенную и реализованную продукцию.

Нам нужно уменьшать себестоимость продукции и одновременно наращивать ее объем за счет внедрения современных технологий. Только так наш аграрный сектор будет успешным. Я верю, что для Украины не предел собрать урожай в 100 миллионов тонн зерновых и масличных культур.

— Ожидаете ли вы кризис на мировом рынке во второй половине этого года?

— Пока ситуация на мировом рынке нестабильна и прогнозы неутешительные — роста цен на культуры нашего экспорта (кукурузу, пшеницу, ячмень) не будет по крайней мере до 1 января.

Во-первых, есть еще много остатков предыдущих урожаев. Во-вторых, нестабильные отношения Америки и Китая вносят свою деструкцию в ценообразование и в стабильность потребления сельхозпродукции.

«Верю, что для Украины не предел собрать урожай в 100 млн тонн зерновых и масличных культур».

Определяющей является и ситуация на рынке зерна у наших соседей, в частности в России. У них есть, за счет чего снижать себестоимость продукции — своя нефть, свой газ, свои химические удобрения, более низкая заработная плата. Поэтому на внешнем рынке они более конкурентные по себестоимости. Хотя мы за счет своих глубоководных портов можем предлагать контракты и отгружать продукцию практически круглый год. Независимо от того, зима в России или не зима.

Нам также сложнее становится реализовывать свою продукцию, когда большой урожай в южном полушарии — Аргентина, Бразилия, Америка.

В последние дни мы также видим резкое снижение цен на нефть. Следовательно, конкурировать украинской сельхозпродукции будет значительно сложнее.

О рисках запуска свободного рынка земли

— Как вы относитесь к открытию рынка земли — нужно ли это делать или нет? К чему это может привести?

— Рынок земли нужен. В конце концов, владельцы земли должны иметь возможность свободно распоряжаться своей собственностью. Но у меня есть реальные опасения, что открытием рынка сегодня занимаются недостаточно опытные люди. Из-за проблем с геокадастром у аграрного сектора могут быть очень большие проблемы. От роста урожая мы можем откатиться в 90-е годы, когда будет война за землю.

Поэтому обязательно надо подготовить законодательную базу. Чтобы те, кто работает на земле, — аграрный сектор, владельцы земли — увидели новые правила и могли какое-то время проверить и адаптировать их на практике. Только после этого можно запускать рынок.

Обратите внимание — во многих странах мира земля не является товаром.

— То есть?

— Во Франции, например, нет рынка земли.

— Разве французский фермер не может купить себе какую-то землю?..

— У них есть владелец по наследству из поколения в поколение. Они не продают эту землю. И у нас можно сделать так же. Разрешить владельцу земли получать деньги за аренду земли на 10, 20, 30 лет. За такие деньги можно решить все свои проблемы, проблемы детей, открыть новый бизнес или переехать в город или другую страну. Так владелец земли сможет получить стартовый капитал, при этом не теряя свою землю, а оставляя ее в наследство следующему поколению.

Одновременно тот, кто арендует землю на 20 или 30 лет, должен быть уверен, что за это время у него никто не заберет право ее обрабатывать.

Так что даже сегодня, без рынка земли, можно четко наметить правила арендных отношений и решить все вопросы как для жителей села, так и для крупных агрохолдингов.

— Если рынок земли все же будет введен, где будете брать деньги, чтобы выкупить площади, которые вы сейчас арендуете?

— Меньше буду инвестировать в развитие бизнеса. Придется аккумулировать средства для того, чтобы приобрести эту землю у ее владельцев. Есть угроза, что при открытии рынка земли мы получим «шахматку» (когда небольшие соседние участки принадлежат разным владельцам — ред.). А это уход от широкомасштабной техники аграрного производства к мелкотоварной. То есть на одной площади невозможно будет выращивать пшеницу, кукурузу, подсолнечник, ячмень, другие культуры, потому что они разные по технологии выращивания. Будет очень много сложностей.

Надо очень много вопросов решить для того, чтобы рынок земли был цивилизованным. И в результате дал толчок для роста агропроизводства, роста других отраслей, обслуживающих аграрный сектор.

О речных перевозках

— А как сейчас развивается сектор судостроения и применения речных судов для перевозки агропродукции?

— Министр транспорта и инфраструктуры Владимир Омелян, кроме популизма, развитием этой отрасли не занимался. В частности я говорю о развитии внутренних водных путей. Даже наоборот: напоследок своей каденции он хотел сделать все в угоду иностранным компаниям и тем, кто при распаде Советского Союза вывел весь наш флот в офшоры.

Хотят эти «евробляхи», «еврокалоши», старые суда, которым по 50-60 лет (как хотите, так их и называйте), завести во внутренние территориальные воды без каких-либо условий. То есть привезти сюда эти ржавые посудины и эксплуатировать их под иностранным флагом.

Второе. Сегодня контрабанда горючего — реальная угроза. Все суда под иностранным флагом не заправляются топливом во внутренних территориальных водах Украины. Они бункеруются в нейтральных водах и не платят акцизный сбор, не платят НДС. Благодаря этому топливо для них на 10 тыс. гривен дешевле того топлива, которым заправляемся мы как владельцы украинского флота, работающего под украинским флагом и дающего работу украинским морякам. А это разница в себестоимости продукции в 4 доллара на одной тонне между Кременчугом и Очаковом. Этот вопрос до сих пор не решен.

Следующая проблема — предложение без каких-либо условий пустить в украинские внутренние территориальные воды суда под иностранным флагом и позволить им сливать нечистоты по ходу движения, например, в Днепр или Южный Буг. Это прямая экологическая угроза, это риск эпидемий для жителей Украины. Ведь воду из Днепра пьют около 7 млн жителей нашей страны. И тут вдруг по Днепру будут ходить корабли и сбрасывать нечистоты.

Мы все время боролись с этой инициативой на разных уровнях, я даже публично выражал свое недовольство деятельностью министра.

У нашей компании есть четкая концепция: сначала нужно принять специальный закон для того, чтобы активизировать украинское судоходство, сделать украинский рынок перевозок более привлекательным, конкурентным, чем иностранный. И только после создания необходимых условий пускать сюда работать иностранный и украинский флоты.

Сегодня украинские судовладельцы облагаются акцизом в 140 евро за тонну. Если его не снять, мы так никогда и не будем конкурентными, а реки будут простаивать. Также нужно снять рентную плату за пользование реками и налоги за прохождение шлюзов и разведение мостов. Это не то чтобы только наше требование — именно такой порядок действует в Европе и в Америке, мы изучали опыт в этих странах.

Эти условия — главные для того, чтобы украинские реки стали «украинскими Миссисипи» с интенсивным движением, как в Европе.

Без решения этих проблем министры-популисты продолжат только приглашать сюда иностранцев и рассказывать, что якобы «Нибулон» всем мешает, блокирует и хочет быть монополистом. Не верьте этим людям. Потому что эти люди не профессионалы.

Не дай Бог, на смену этим непрофессионалам придут другие непрофессионалы. Этот с «гиперлупамы» носился, а новые будут носиться еще с чем-то другим. Я боюсь, что реки как прежде не работали, так и дальше не будут…

— А чего вы вообще ожидаете от того, кто…

— Это я отвечаю тем людям, которые говорят, что «Нибулон» блокирует создание условий. «Нибулон» инвестировал в экономику Украины более $2,1 млрд, построил 75 судов, свел 12 терминалов на Днепре и Южном Буге. «Нибулон» прокопал около 200 км рек и каналов для того, чтобы восстановить судоходство. «Нибулон» построил шикарную дноуглубительную технику. «Нибулон» сделал все это при нынешнем законодательстве.

Зачем мне Mercedes, если на нем я доеду до Києва за такое же время, как и на Skoda Super B. Я даже велосипедом не пользуюсь — в Николаеве из дома на работу хожу пешком

Чтобы был десяток таких «Нибулонов», надо выполнить вышеперечисленные условия. И тогда речные перевозки станут самыми дешевыми по сравнению с другими видами транспорта, а Украина будет перевозить 50-60 миллионов тонн по Днепру.

А так сегодня речной транспорт пока что уступает по цене и железнодорожному, и автомобильному. К тому же речной транспорт медленнее. Кто в таких условиях захочет идти на реку?

— По поводу вашего флота. Сколько у вас сейчас кораблей? Как так получилось, что вы построили больше судов, чем, например, компания Smart Maritime Вадима Новинского, или другие крупные компании, которые считаются лидерами на рынке?

— Сегодня наша компания в год выпускает 8-10 судов. А все остальные 31 судостроительный завод в Украине вместе выпускают тоже 6-7 судов. Судостроение в Украине сегодня никому не нужно, фактически мы единственная эффективная компания в этом секторе.

Вдумайтесь только: украинские суда платят акцизный сбор для ремонта автомобильных дорог. В какой еще стране мира есть такое?!

Мы перевезли водными путями 3,5 миллион и тонн грузов за прошлый маркетинговый год. Это сэкономило государству примерно 3 миллиарда гривен на ремонте дорог.

Нужно сделать все, чтобы автомобилей было меньше, а флот ходил реками и не платил этот акцизный сбор. Я уверен, что за 2 года украинские судостроительные заводы смогут полностью обеспечить речные перевозки украинским флотом.

О бизнесе и дорогих атрибутах

— Во что вы планируете инвестировать в ближайшее время? Какой план развития компании в среднесрочной перспективе?

— Во-первых, будем продолжать инвестировать во флот, сегодня он у нас самый современный в стране. Наша цель в ближайшие год-два — построить 100 судов.

Я сегодня с радостью покажу другим олигархам свою яхту здесь, в Украине. У меня нет яхты за рубежом. Я езжу на автомобиле Skoda — а у них мощные двигатели Mercedes. У меня нет автомобиля Rolls-Royce, но у меня есть винторулевые колонки Rolls-Royce, изготовленные специально для нашей компании.

Я даже велосипедом не пользуюсь — в Николаеве из дома на работу хожу пешком. Поэтому для меня все очень просто. Я делаю все для того, чтобы получить максимальное удовольствие от того, что даю людям рабочие места, создаю современные вещи. Чтобы Украина гордилась, что есть такое предприятие как наше.

— Ваша компания — четвертая по величине среди аграрных компаний Украины. У вас достаточно денег на дорогие автомобили, на яхты и прочее. Почему вы их не покупаете? Такой ваш взгляд на жизнь?

— Мне больше нравится, когда говорят, что мы компания №1 в судостроении, компания №1 по перевозками внутренним водным путям, что мы компания №1 по сверхсовременному флоту…

Как по мне, аграрное производство дало многим так называемым олигархам, крутым людям базу для того, чтобы вкладывать средства в экономику Украины, а не в яхты или виллы.

На Mercedes я могу приехать в Киев за такое же количество часов, и на Skoda Super B. Ну и зачем мне тогда этот Mercedes? Для чего летать на личном самолете, когда я могу сесть на рейс обычного самолета и прилететь в Вену по графику. Заплатил деньги, поехал сам. Для чего личные самолеты?

— Как вам удалось построить такую достаточно большую компанию? Талант, упорный труд, или это больше везение?

— Когда начинаешь заниматься бизнесом, нужно уметь решать вопросы и вызовы.

Честно говоря, 10 лет назад я думал: зачем мне вообще самому строить эти суда при таком мощном судостроении в Украине. Так я начал строить корабли на наших заводах, а заводы вдруг начали банкротиться. Затем я решил построить корабль в Румынии. Но встал вопрос: а зачем мне давать работу румынам, ездить туда и контролировать работу их судостроительного завода. Поэтому я подумывал купить завод в какой-то из стран Дуная.

И уже после этого понял: а для чего восстанавливать экономику другой страны — Австрии, Словении, Румынии? Поэтому я решил купить «убитый» судоремонтный завод в Украине, реконструировать его и самому строить флот. С тех пор мы построили на своем заводе 75 современных судов.

Следующее. Наши Днепр и Южный Буг давно обмелели, и мы искали, кто бы выполнил дноуглубительные работы. Украинский дноуглубительный флот развалился, здесь не с кем было иметь дело. Искали иностранные компании. Но в конце концов поняли, что дешевле будет самостоятельно построить дноуглубительных технику, даже без поддержки государства.

Так мы прорыли 134 километра в реке Южный Буг, восстановили на ней судоходство. Каждый год перевозим 600- 700 тыс мяч тонн. В следующем маркетинговом годусобираемся перевезти 1 миллион тонн. А это значит, что миллион тонн грузов автомобилями не заедет в город Николаев. То же касается и Днепра.

Вызовы всегда есть в жизни, их не надо бояться, относиться философски. Нужно мобилизовать классных специалистов, организовывать работу и все будет нормально. Украина будет жить.

— Очень много людей пытались это делать…

— Это титаническая круглосуточная тяжелая работа. Тогда не будешь думать о Rolls-Royce, о яхте и вилле за рубежом. А будешь получать огромное удовольствие от того, что создаешь здесь рабочие места и делаешь все для Украины. Так ты становишься успешным, а люди любят работать с такими.

Это дорогого стоит. На халяву ничего не получишь. Мы никогда не имели льгот, дотаций. А получили от государства только проблемы, рейдерские наезды. Все это лишь лозунги, что «мы поддерживаем бизнес».

Дико становится от того, что все первые лица страны, министры обязательно ходят на всякие завтраки, собрания в Европейскую бизнес-ассоциацию, идут на обед в Американскую торговую палату, и тому подобное.

Чиновники, почему вы не встречаетесь с украинским бизнесом? Почему не встречаетесь с фермерами, с большими агропроизводителями? Что, у них нет проблем? Почему вы ходите к иностранцам, спрашиваете у французов, немцев или американцев что надо сделать, чтобы они работали в Украине. А почему нас, украинцев, не слышите?

Я вложил в экономику Украины более $2,1 миллиардов. Но меня никто не спрашивал, что нужно, только мешали.

— Как вам удалось удержать такой бизнес? Многие хотели его отобрать.

— Чтобы иметь успешный бизнес, нужно делать то, что другие не делают. Есть проблема с перевозками — мы построили свой флот. Никто не возрождает речной транспорт — тогда мы это сделаем. Благодаря этому мы добились конкурентности и стали успешными.

Я счастлив и одновременно не счастлив от того, что мы всего этого достигли. Я отношу себя к простому человеку, который вырос в деревне, который сделала все только благодаря своему желанию. Очень приятно, что нашу компанию хорошо знают в мире.

Но в целом сама Украина все еще очень хилая. Разве у нас нет талантливых людей? Есть, и очень много. Но для них не создаются условия. Не каждый готов взвалить на плечи бремя постоянной войны с государством и самостоятельно строить бизнес. Проще пойти более легким путем, поехать работать куда-то за границу. И надеяться, что за это время кто-то в Украине создаст необходимые условия.

Я всегда призываю: люди добрые, не ждите, когда Вадатурский в Украине создаст инвестиционный климат.

Давайте объединяться — украинцы и иностранцы — и вместе будем реформировать экономику. Не ждите, что вы придете на все готовое. Надо самим вкладывать средства, рисковать, мобилизовываться и надо иметь четкий план для решения тех или иных вопросов. Только тогда Украина будет иметь инвестиционно привлекательный климат.

О новых политиках

— Чего вы ожидаете от новой Верховной Рады? Сейчас туда пришли совершенно новые силы, удастся ли вам добиться от новой власти принятия нужных вам законов?

— Я постоянно думаю над этой проблемой. Сегодня есть уникальная ситуация сделать все, чтобы Верховная Рада служила народу, чтобы экономика Украины работала. Если эти депутаты будут отрабатывать интересы тех или иных промышленно-финансовых структур, то ничем хорошим это не закончится. И тогда «зубожиння» как было, так и будет продолжаться.

Важно, чтобы они действительно услышали украинских патриотов, предпринимателей, а не олигархов. Пусть выполнят то, что задекларировали — открытость и публичность принятия решений. Тогда и промышленность будет развиваться, и рост ВВП будет 5-7% в год, а люди не будут уезжать на заработки за границу.

Среди новых народных депутатов не так много профессионалов. И невозможно их научить за 2-3 недели, если они не чувствуют экономики и они не работали на предприятиях.

Поэтому им нужно прислушаться к лучшим производственникам, предпринимателям, кторые сделали себя сами, не пользуясь никакими государственными льготами.

Вот, на примере нашего предприятия можно сделать модель развития украинского судостроения, судоходства и возрождения рек. Мы уже имеем горький практический опыт и знаем как это делать.

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«Нибулон» создан в 1991 году. Сгодня компания является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке Украины и обрабатывает четвертый по величине банк земли в 82 тысячи гектар. По итогам 2018/19 маркетингового года «Нибулон» увеличил поставки за рубеж почти на 30%, а его доля в общем экспорте зерновых из Украины составила 9,3% и 6,1% – в экспорте масличных. Компания также владеет Николаевским судостроительным заводом и флотом из более 72 судов.

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