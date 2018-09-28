С Насирова сняли электронный браслет

Следующее судебное заседание по делу о злоупотреблении властью высокопоставленными чиновниками ГФС назначено на 23 октября.

Следующее судебное заседание назначено на 23 октября в 11.30 / фото: УНИАН

Шевченковский районный суд города Киева отменил обязательство носить электронное средство контроля, возложенную до этого времени на экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом говорится в сообщении на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Отмечается, что сегодня в Шевченковском районном суде города Киева состоялось судебное заседание по существу по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-главы ГФС Украины, а также руководителя Департамента ГФС Украины.

Стороной обвинения в судебном заседании были представлены ходатайства о продлении срока действия обязательств, возложенных на обвиняемых.

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«По результатам рассмотрения ходатайств, судом удовлетворено в полном объеме ходатайство стороны обвинения, поданное в отношении обвиняемого Новикова В.К., и частично удовлетворено аналогичное ходатайство, поданное в отношении обвиняемого Насирова Р.М. Судом отменено обязательство носить электронное средство контроля, возложенное до этого времени на Насирова Р.М. Вопрос, каким образом отсутствие электронного средства контроля будет обеспечивать реализацию политических, общественных и других личных прав и интересов Насирова Р.М., которые отмечала сторона защиты, прося отказать в удовлетворении ходатайства, остается для стороны обвинения открытым», — говорится в сообщении.

В САП также отметили, что по факту ненадлежащего осуществления контроля за выполнением обязательства по ношению электронного средства контроля Насировым Национальной полицией Украины на основании письма САП ГПУ начата служебная проверка, заключение по которой в настоящее время еще не поступало.

«К сожалению, сегодняшнее решение суда нивелирует усилия прокуроров, направленные на установление фактических обстоятельств прекращения надлежащей работы устройства, примененного к Насирову Р.М., и лиц, ответственных за фиксацию таких событий и реагирование на них», — отмечают в САП.

Следующее судебное заседание назначено на 23 октября в 11.30.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт в отношении Насирова и его подчиненного — руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

Насирову инкриминируются злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог — ст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному — совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года уволил с этой должности.

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