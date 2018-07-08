Вы здесь: Главная / Политика / С Левком Лукьяненко простятся завтра

С Левком Лукьяненко простятся завтра

Политика 08 Июл 2018
С Левком Лукьяненко простятся завтра
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Похоронят украинского диссидента на Байковом кладбище.

С Левком Лукьяненко простятся завтра / фото УНИАН

Прощание с Лукьяненко состоится в понедельник, написал на своей странице в Facebook украинский писатель Владимир Яворивский.

“Наконец-то жена Левка Наденька приняла окончательное решение: в понедельник с Левком можно будет попрощаться в его доме, в с.Хотове. Во вторник с 10 до 12 в Клубе КМ (Институтская). Отпевание во Владимирском с 12:30 по 13:30. Захоронение на Байковом”, — сообщил Яворивский.

Читайте такжеЛегендарный диссидент Левко Лукьяненко попал в реанимацию – экс-нардеп

Писатель добавил, что прощание в Хотове в понедельник начнется в 14:00.

Как сообщалось, на 90-м году жизни умер Левко Лукьяненко.

Ранее писатель Владимир Яворивский сообщил, что политика госпитализировали в реанимацию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Источник

← Порошенко призвал Польшу пересмотреть положение об украинцах в законе об Институте нацпамяти Президент Польши Дуда прибыл в Луцк (фото) →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top