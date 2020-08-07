С какими рисками сталкивается государственный бюджет?

Василий Шкураков, заместитель министра финансов Украины

Ежегодно Министерство финансов сталкивается с рисками, связанными с выполнением государственного бюджета. Категории рисков разные. Это макроэкономические риски, риски, связанные с государственным долгом и государственными гарантиями, деятельностью субъектов государственного сектора экономики, выполнением плана поступлений от приватизации государственного имущества, финансовым сектором, сферой пенсионного обеспечения. Какие из них будут иметь минимальное влияние на бюджет, а реализация которых серьезно ударит по возможностям государства выполнять свои обязательства?

Для того, чтобы быть готовыми к возможным потрясениям, в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом в 2016 году Министерством финансов было введено обязательство просчета фискальных рисков и их влияния на показатели сметы страны. Соответствующий документ уже третий год сопровождает проект закона о государственном бюджете и учитывается Минфином при его исполнении.

Фискальные риски десятилетиями просчитываются в большинстве развитых стран. Это не просто инструмент прогнозируемости бюджета, а детальное описание тех событий, к которым следует быть готовыми и рекомендательное пособие того, что надо сделать, чтобы минимизировать возможные потери. На постсоветском пространстве модели расчета рисков для бюджета были реализованы в бюджетный процесс, в частности в Латвии, Грузии.

Украинская экономика постоянно переживает трансформацию, а соответственно наша бюджетная система подвержена большим, чем в развитых странах, рискам. Министерство финансов заинтересовано в их минимизации, ведь это позволяет максимально эффективно управлять государственными финансовыми ресурсами, реализовывать государственные программы, в том числе социальные.

Вместе с тем, с начала 2020 года мировая экономика столкнулась с влиянием эффекта от распространения болезни COVID-19, который стал глобальным вызовом и ударом для большинства стран, в том числе и Украины. Введение карантина и беспрецедентных мер безопасности, в свою очередь, негативно повлияло на экономическую ситуацию в стране и соответственно на выполнение показателей государственного бюджета.

С целью предсказания финансовых ресурсов в государственном бюджете на текущий год для принятия эффективных мер по нейтрализации негативных последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и поддержания экономической активности в стране, Министерством финансов были подготовлены изменения к закону «О государственном бюджете Украины на 2020 год», которыми предполагалось внесение изменений как в доходной части бюджета, так и в расходной, которые были приняты Верховной Радой Украины.

Менее чем за два месяца в Верховную Раду Украины будут внесены проект закона «О государственном бюджете Украины на 2021». И параллельно с расчетом доходов и расходов, в Минфине пока идет работа над анализом фискальных рисков и подготовкой соответствующего аналитического документа о фискальных рисках в следующем году, который бы содержал рекомендации относительно мер, которые необходимо принять для минимизации таких рисков.

Ознакомиться с Информацией о фискальных рисках и их влиянии на показатели государственного бюджета можно по ссылке.





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