С чувством юмора — порядок — 75.ru

С чувством юмора у президента Владимира Путина — порядок. Это подтвердила большая пресс-конференция главы государства, которая прошла 20 декабря и стала уже 14-й по счету. Он пошутил, например, про свою женитьбу — «Как порядочный человек, когда-то я должен буду это сделать» и про здоровье — «Не дождетесь». Даже по больной теме реперов прошелся — «Поют с матерком. Ну, пусть поют». Но журналисты со всей страны, конечно, приехали на встречу с Путиным не ради шуток. Были серьезные вопросы и — серьезные ответы. Мы выбрали главное.

Про инфляцию, пенсии и продолжительность жизни

— За десять месяцев текущего года ВВП вырос на 1,7 процента. Прогноз Минэкономразвития по году – 1,8 процента. Промышленное производство росло более быстрыми темпами. Если в прошлом году рост составил 2,1 процента, за январь–октябрь текущего года – 2,9, по итогам года прогнозируется 3 процента. При этом обрабатывающие отрасли производства растут чуть быстрее – 3,2 процента.

За три квартала инвестиции в основной капитал составили 4,1 процента. Растёт грузооборот и объёмы розничной торговли – плюс 2,6 процента. Повышение потребительского спроса, конечно, заметно. Это положительный фактор.

После длительного перерыва зафиксирован и незначительный, но всё-таки положительный тренд роста реальных располагаемых доходов населения. По последним данным, он составит 0,5 процента.

Надеюсь, что эта тенденция сохранится, поскольку растёт реальный уровень заработной платы. За первые десять месяцев текущего года это 7,4 процента, а по итогам года ожидается где-то 6,9, около семи.

Сохраняется приемлемая для нас инфляция, правда, за последнюю неделю она чуть-чуть подросла – на 0,5 процента, по-моему, – и поэтому мы выйдем за ориентир Центрального Банка в четыре процента, будет 4,1–4,2 (процента) – четыре с небольшим.

Сокращается безработица, что отрадно. Если в прошлом году она побила исторический минимум – была 5,2 процента, в этом году она будет ещё ниже – 4,8

У нас средний годовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году составил 13 677 рублей. По концу этого года будет 14 163.

И продолжительность жизни чуть-чуть увеличилась: в 2017 году она составляла 72,7 года, в 2018-м будет 72,9

Про нацпроекты и регионы

— 20,8 триллиона рублей – это только по нацпроектам запланировано, ещё 6,5 триллиона – отдельный план по развитию инфраструктуры. Естественно, их нужно сконцентрировать в каких-то прорывных документах. И можно как угодно назвать эти планы развития, их назвали «национальные проекты». Во всяком случае, это ясно поставленные цели… Напомню, по каким направлениям это будет развиваться.

Первое – это здравоохранение, образование, наука, человеческий капитал, без чего никакой прорыв вообще невозможен. И второе – это чисто производство, экономика.

Почему мы собирались в Ялте, в Крыму, и обсуждали с коллегами и из Правительства, и из регионов вопросы о том, как нам организовать эту работу? Потому что, действительно, есть вопросы, связанные с контролем над исполнением, и этот контроль должен быть действенным, а все наши мероприятия по надзору, так скажем, из федерального центра за тем, что происходит в регионах, должны быть реалистичными. И там есть проблемы, это правда. Но именно над этими проблемами мы сейчас и работаем. В чём фишка-то? Фишка в том, что деньги в основном федеральные, как правило, по всем программам, а значительная часть работы в регионах, и регионы должны быть настроены на эту конструктивную работу: не просто на повышение цен в связи с тем, что денег много, а на достижение конкретного результата, который люди почувствуют. Это первое.

Второе. Нужно понять: они-то справятся с этим или нет? Конечно, вопрос. И некоторые говорят: «Это невозможно». Но это говорят те, которые должны добиться результатов. Пусть они так не думают, а пусть работают над исполнением, а если чувствуют, что не в состоянии исполнить, пусть тогда освободят свои места для тех, которые полны оптимизма и готовы к этой работе. Я, честно говоря, их не вижу, кто не хочет и говорит, что это невозможно.

Но если не ставить амбициозных целей, не будет достигнуто вообще никаких.

Про опасности и безопасность

— Есть и особенности сегодняшнего дня, есть опасности. В чём они заключаются?

Первое, это развал. По сути, мы наблюдём сейчас развал международной системы сдерживания вооружений, гонки вооружений. После выхода Соединённых Штатов из Договора по противоракетной обороне, который, я уже тысячу раз об этом сказал, тем не менее являлся краеугольным камнем в сфере нераспространения ядерного оружия и сдерживания гонки вооружений, после этого мы вынуждены ответить созданием новых систем оружия по преодолению этих систем ПРО.

Теперь мы слышим, что Россия получила преимущество. Да, это правда. Таких систем оружия пока в мире нет. Они будут у ведущих держав, но пока нет. В этом смысле есть определённые преимущества. Но в целом в стратегическом балансе это просто элемент сдерживания и уравнивания паритетов. Это сохранение паритета, не более того.

Сейчас делают ещё один шаг – выходят из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Что будет с этим? Очень трудно себе представить, как будет развиваться ситуация дальше. А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать?

Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность какими-то шагами. Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем и обеспечиваем свою безопасность.

О молодежи, рэперах и государственном флаге

— Когда мне говорят о молодёжи, я всё время вспоминаю некоторые трагические и героические страницы нашей современной истории. Ну, давайте вспомним роту десантников – 96 человек, парней (19–20 лет), которые прямо чуть ли не со школьной скамьи оказались в Вооружённых Силах, 96 человек против двух тысяч. В живых осталось шесть. Почти трое суток бой шёл, несколько раз переходил в рукопашную, дрались лопатами и ножами. Вот герои, вот молодёжь, 19–20 лет ребята.

А если взять волонтёров. Их тысячи, просто тысячи. На чемпионате мира, по-моему, работало 35 тысяч волонтёров. А ребята, которые занимаются поисковой деятельностью? Тысячи тоже. Все же молодые люди.

И у нас вот этот слой, не прослойка, именно слой, он колоссальной глубины. И это всё молодёжь, это опора сегодняшнего дня и будущего России. А есть и молодые учёные, и талантливые артисты, и музыканты. Среди них и рэперы.

Что касается ответственности за поругание флага, других символов государства, практически во всех странах это есть.

Нужно с уважением относиться к своей стране. И есть правила, которые нужно соблюдать везде. Если есть ответственность вне интернета, она должна быть и в интернете.Чем отличается поведение в интернете от того, что за границами интернета? Это тоже общество, тем более интернет проник во все сферы нашей жизни. Поэтому ничего здесь особенного я не вижу. А по поводу задержания этих рэперов, я с Вами согласен. Это ни к чему, это результат, обратный ожидаемому, ничего хорошего в этом нет. Правда, так же как и ничего хорошего нет в том, чтобы, как Вы сказали: «Они там поют с матерком, ну и пусть».

Но есть и другие элементы. Скажем, пропаганда наркотиков. Зачем нам нужно, чтобы наша молодёжь употребляла наркотики, зачем нам потворствовать пропаганде употребления наркотиков? Это деградация общества, деградация молодых людей, деградация нации.

Мы что, хотим деградировать, что ли? Кто-то хочет пропагандировать наркотики, пусть пропагандирует. Мы не должны этого делать, и поощрять это ни в коем случае нельзя, и смотреть на это безучастно тоже нельзя. Другое дело, что нужно противодействовать по-другому этим тенденциям.

Или у нас стало модным как-то пропагандировать суицид среди молодёжи. Ну и что, пойдём сейчас все и повесимся, что ли? Чур я не первый, вы тогда первые будете. Не хочется ведь, правильно? Нельзя допустить это в молодёжной среде.

Это не значит, что схватить, не пускать, таскать, «делайте, как я». Нет, это не авиация. Здесь по-другому нужно действовать. Есть ли такие средства или нет? Есть, конечно. Нужно аккуратно, спокойно выстраивать, убеждать в большей привлекательности других ценностей. Но грубо запрещать нельзя, я с Вами согласен.

Про санкции

— Россия практически всю свою жизнь, всю свою историю живёт так или иначе в каких-то ограничениях и санкциях. С чем это связано? Я уже говорил об этом и надеюсь, что подавляющее большинство сегодняшней аудитории тоже понимает, связано с ростом могущества России, повышением конкурентоспособности. Появляется мощный, сильный игрок, с которым нужно считаться, а не хочется.

Совсем ещё недавно думали, что и страны такой больше нет, а, оказывается, есть, и надо с ней считаться. А 160 миллионов у нас проживает, это же не просто хотелки какие-то руководства страны, это интересы народа, которые мы защищаем. Защищаем аккуратно, кстати говоря, без всякого хамства, спокойно, сдержанно. Но делаем своё дело и будем двигаться дальше в этом направлении.

Санкции сегодняшнего дня. Сейчас только приводили пример со Скрипалями и с Хашогги. Ну где здесь логика? Да никакой логики нет. Просто повод для того, чтобы принять дополнительные меры по сдерживанию России. Наша экономика, уже много раз об этом сказано, адаптировалась к этим внешним ограничениям. Смотрите: я уже упоминал в начале нашей сегодняшней встречи, у нас после мирового кризиса 2008–2009 годов упал ВВП на 7,8 процента. Никаких санкций вроде не было. А после введения санкций в 2014 году падение составило 2,5 процента… Да, негативные влияния есть, но, посмотрите, есть и плюсы от этих санкционных дел. В чём они заключаются? Это заставило нас включить мозги по очень многим направлениям, и, кстати, западные эксперты это тоже признают. У нас доля отечественного транспортного машиностроения в 2017 году составила 98 процентов. В автомобилестроении – 85 процентов, и по некоторым другим направлениям, тоже по ключевым, где-то в районе 80 процентов.

Мы в уходящем году истратили на импортозамещение 600 миллиардов рублей, из них 125–128 миллиардов – из федерального бюджета. Объёмы продаж на внешний рынок увеличились с 2000 года в 16 раз – просто невероятно, но это всё происходит. Поэтому есть минусы, есть и плюсы, но в любом случае мы бы хотели, чтобы мировая экономика развивалась без всяких шоков, без нелегитимных действий, без всяких внешних ограничений, естественным образом, на пользу мировой экономике в целом.

Про женитьбу и СМИ

— Он женат, и хочет, чтобы мне было тоже так же, как ему.Ну, ладно. Будем считать, что на второй вопрос я ответил, хотя как порядочный человек когда-то должен буду это сделать, наверное.

Сила в правде. В этой формуле заложено и призвание средств массовой информации. Сила в правде, и только так средства массовой информации могут завоевать доверие миллионов людей.

К сожалению, что греха таить, с коммерционализацией нашей жизни – раньше все было политизировано в советское время, а сейчас очень много коммерционализировано. И поэтому это доверие к средствам массовой информации в значительной степени подорвано со стороны очень многих людей.

Все уже делят на 100, на 1000 из того, что читают, видят. Но все-таки к этому надо стремиться. И уже совершенно точно в сфере вопросов, жизненно важных для нашей страны, для всего мира, нужно стремиться к тому, чтобы быть максимально объективными.

Про цены на бензин

— У нас повысились цены на бензин, начиная с середины прошлого года, в связи с ростом цен на нефть на мировых рынках. Но Правительство тут же начало принимать меры по сдерживанию роста цен и даже по их снижению, и достигли этой договорённости с основными нефтяными и нефтеперерабатывающими компаниями. Это принципиальная разница – там сознательно пошли на повышение, повысили, по сути, сами, а здесь Правительство борется с этим повышением.

Конечно, когда цены повышаются, никому не нравится, но то, что Правительство принимает такие решение, мне кажется, это вещь очевидная, хуже или лучше, но это происходит. Такая договорённость достигнута. Договорённость с ними действует до марта следующего года. Да, возможна какая-то корректировка, связанная с ростом НДС, с начала января, и я не думаю, что она будет значительной. Это действительно должна быть только какая-то мягкая корректировка, в районе там 1–1,5 процента, не более того, а дальше Правительство должно будет внимательно следить за тем, что происходит на рынке: и на мировом рынке, и на российском рынке.

Если мы ещё вернёмся, я могу поподробнее об этом рассказать, но в целом, хоть это в ручном управлении, но, в общем, это сработало, и надеюсь, что будет так же работать и дальше, что Правительство не допустит никаких скачков роста цен на нефтепродукты в следующем году.

Про пенсионную реформу

— Теперь по поводу очень чувствительного важного вопроса – пенсионной реформы. Вы знаете, в начале 2000-х годов и в середине, Вы знаете наверняка мою позицию, я говорил, что категорически против всякого изменения и повышения пенсионного возраста, тогда и невозможно было это делать.

Я и сейчас считаю, что это была правильная позиция, потому что и возраст (продолжительность жизни) был у нас низким – 65 лет, и количество работающих (соотношение работающих к неработающим) было другое, более или менее приемлемое.

Сейчас кардинально это все поменялось. Дело не в дефиците сегодняшнего дня, дело в том, что тенденции такие, что количество работающих становится все меньше и меньше, а количество неработающих пенсионеров увеличивается.

Да, сейчас, Вы правы, сейчас это можно закрыть, я же сказал об этом в своем обращении. Пять-семь лет будем жить спокойно, но пройдут эти пять-семь лет, и придется все равно, страна вынуждена будет это сделать, но уже придется это сделать резко, без всяких переходных периодов, без всяких льгот, в том числе и для женщин. И придется сделать это резко, вот в чем все дело. Если бы не было понимания этих тенденций, я никогда бы не разрешил этого сделать, но это объективные тенденции, от этого никуда не деться.

Про долевое строительство

— Вы знаете, это никогда не закончится, никогда просто, если мы не наведем здесь порядка и не перейдем к цивилизованным способам жилищного строительства. Действительно перед отраслью стоит задача 120 млн. кв. метров строить. Но мы должны обязательно прекратить эту практику привлечения денег граждан с безответственным затем поведением, связанным с расходованием этих денег.

Ведь что получается: да, мы держим относительно низкий профиль стоимости жилья, но за счет чего? За счет того, что кто-то получает это жилье, но по относительно низким ценам. В том числе это происходит за счет того, что у части людей деньги изымаются, и они вообще ничего не получают: ни денег, ни жилья. Вот, в чем корень проблемы и корень зла.

Поэтому нам нужно, безусловно, переходить на цивилизованные способы финансирования этой отрасли, даже если это приведет к некоторому снижению в строительном секторе или даже приведет к определенному повышению. Но без этого нам никогда будет не навести порядок.

Нужно переходить к банковскому финансированию, к кредитованию отрасли нормальным, цивилизованным способом, иначе это не закончится никогда. Ну а те люди, которые попали в сложную жизненную ситуацию в связи с тем, что деньги отдали, а жилье не получили, конечно, этим людям, безусловно, нужно помочь.

Фото с сайта kremlin.ru

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