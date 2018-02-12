С чем связано рекордное падение индекса Dow Jones и будут ли последствия для Украины?

Падение фондового индекса Dow Jones является следствием того, что в последние годы мировая экономика была, образно говоря, «перегрета», а сейчас происходит ее естественное охлаждение.

Такое мнение на странице в Facebook высказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

«Почему она была перегрета? Наблюдались высокие темпы роста американской экономики. То же и с экономикой стран еврозоны, которая продемонстрировала самые высокие темпы роста за последние 12 лет. Кроме этого, на «перегрев» экономики повлияло резкое падение цен на газ и другие энергоносители. Поэтому и происходит цикличный процесс охлаждения перегретой экономики, после чего ситуация стабилизируется», – пояснил экономист.

На его взгляд, ничего страшного не произойдет, тем более, что высокими темпами развиваются новые технологии, альтернативная энергетика, высокотехнологичные сферы, в том числе и в Украине.

«Инвесторы сейчас находятся в процессе переориентации на новые направления», – уточнил он.

Новак добавил, что для украинской экономики рисков из-за падения индекса практически нет.

«Не думаю, что падение индекса Dow Jones свидетельствует о грядущем финансовом кризисе. После кризиса 2008 года крупные игроки сделали соответствующие выводы и ввели более серьезные условия кредитования», – подчеркнул эксперт.

Кроме того, украинская экономика слабо интегрирована в мировую, отметил он.

«Слишком малы объемы экспорта и импорта. Еще меньше объемы инвестиций и в Украину, и из Украины. Поэтому мы мало зависим от процессов в мировой экономике. Однако я не исключаю, что руководство НБУ может использовать падение индекса Dow Jones в качестве аргументации снижения курса гривны. Хотя никакой связи здесь нет», – резюмировал Андрей Новак.

Напомним, 8 февраля индекс Dow Jones показал второй рекордное падение в истории.