S&P дало трехлетний прогноз по курсу гривны

S&P прогнозирует более сильное падение гривны, чем МВФ

К концу года доллар в Украине вырастет до 29,5 гривен, считают в агентстве. А в следующем году превысит 30 гривен.



Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings прогнозирует обменный курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 29,5 грн/долл. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на пресс-релиз агентства.



В то же время, к концу 2019 года обменный курс составит 30,30 грн/долл., к концу 2020 — 31,20 грн/долл., 2021 — 32,10 грн/долл.



По прогнозам S&P, уровень потребительской инфляции составит 10,3% в текущем году, 7,5% — в 2019, по 7% — в 2020 и 2021.



Агентство ожидает, что рост ВВП составит 3% в этом году, 2,5% — в 2019, по 3% — в 2020 и 2021.



Также агентство подтвердило суверенные рейтинги Украины на уровне В-/В, со стабильным прогнозом.



Отметим, ранее Международный валютный фонд опубликовал прогноз с среднегодым курсом гривны по итогам 2018 в 27,07 грн/$1. При этом, согласно прогнозу, гривна в 2019-м девальвирует до 28,655 грн/$1, а в 2020-м — до 29,925 грн/$1.



По данным Национального банка средний курс гривны с начала текущего года составляет 26,99 грн/$1. При этом в сентябре курс покупки гривны вырос на 54 копейки, а продажи — на 56 копеек.



Отметим, Кабмин закладывает в проект бюджета на 2019 год курс доллара в 29,4 гривен.







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