С-400 в качестве теста: благодаря России Индия не попадет в американскую конюшню в качестве дойной коровы

При подведении итогов ежегодного российско-индийского саммита, прошедшего на прошлой неделе в Нью-Дели, становится ясно, что его результаты превзошли все ожидания наших стратегических аналитиков. Сначала саммит рассматривался исключительно через призму соглашения о покупке Индией российского ЗРК С-400 стоимостью шесть миллиардов долларов. Однако отношения Москвы и Нью-Дели выходят за рамки оборонных сделок.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Российско-индийское сотрудничество выходит за рамки оборонных сделок» (India-Russia Relations Go Way Beyond Defence Deals), опубликованной 15 октября в Strategic Culture. Автор: М. К. Бадракумар (M.K. Bhadrakumar).

Американский закон «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA) предусматривает ограничения против стран, которые заключают сделки с компаниями российской оборонной промышленности. Таким образом, покупка Индией С-400 стала настоящим тестом. Премьер-министр Индии Нарендра Моди неуклонно шел на сделку по покупке С-400, не поддавшись давлению со стороны Вашингтона, и этим ошеломил многих наблюдателей.

Хотя до сих пор американских санкций не последовало, еще рано говорить, что США не намерены «наказать» Индию. Аналогичная ситуация сложилась с Турцией. Несмотря на решение Анкары ускорить сделку по закупке С-400 и даже произвести авансовые платежи российскому производителю, США по-прежнему желают продать Турции свои самолеты F-35. Продажа самолетов является очень прибыльной сделкой для компании Lockheed Martin, которая надеется продать Турции 100-120 самолетов стоимостью более 80 миллионов долларов за штуку. По сути, Анкара сумела распознать американский блеф.

Американцы также не желают отказываться от индийского рынка. Индийский премьер недавно принял еще более жесткое решение продолжить импорт нефти из Ирана, хотя президент США Дональд Трамп и предупредил, что 4 ноября — крайний срок для завершения таких сделок.

Увы, большинство индийских аналитиков до сих пор склонны считать, что Россия уже не является одной из ведущих сил в глобальной политике. Они не понимают, что уже к началу тысячелетия даже американцы не сомневались, что Россия находится на пути к возрождению своей мощи. Высокие цены на нефть в 2010-2011 годах продемонстрировали важность России для мировой экономики. Не случайно первые американские санкции против Москвы были введены в 2012 году (так называемый закон Магнитского).

Премьер-министр Моди прекрасно осознает, что Россия не просто вернулась на глобальную сцену. Она вернулась с новыми возможностями, продвинутой военной техникой и перерожденной экономикой, которая пережила даже западные санкции. Высокие цены на нефть в ближайшем будущем лишь прибавят России веса на международной арене.

Если американцы запретят Индии использовать доллар для расчетов с Россией, можно быть уверенным, что наши изобретательные страны создадут механизм, который позволит обходить использование американской валюты.

Можно даже сказать, что Вашингтон сделает доброе дело, если заставит Индию и Россию возродить свою прежнюю платежную систему эпохи холодной войны, потому что, если это произойдет, экономическая составляющая наших отношений будет расти экспоненциально. Действительно ли США захотят, чтобы такая крупная мировая экономика, как индийская, отказалась от использования доллара и пришла к платежам в национальной валюте?

Кроме того, треугольник Индия-Россия-Китай сегодня великолепно работает в качестве противовеса США на международной арене. Индия является бенефициаром в этой ситуации, ведь ей доступны такие платформы, как БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), РИК (Россия-Индия-Китай) и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества). На российско-индийском саммите Моди дал понять, что Индия вместе с Россией выступает за укрепление многополярности в мире. Это явное неприятие американской модели мира.

Проще говоря, Индия имеет много общего с Россией и Китаем в понимании нового мирового порядка. Заявления Моди также предполагают, что он открыт для идеи евразийской интеграции Индии.

Впервые в эпоху после холодной войны появились признаки того, что российско-индийская торговля и инвестиции взяли курс на быстрый рост. Страны также развивают отношения в области энергетики, но оборонное сотрудничество по-прежнему остается самым развитым.

Начальник генерального штаба армии Индии Бипин Рават уже заявил, что сделка по С-400 является проявлением независимой внешней политики Нью-Дели. Саммит на прошлой неделе показал, что Индия не попадет в американскую «Индо-Тихоокеанскую» конюшню в качестве домашней дойной коровы.

