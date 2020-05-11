С 12 мая в Киеве увеличат количество наземного транспорта. Схема рейсов — Минфин

В Киеве с 12 мая увеличат количество маршрутов наземного общественного транспорта.

В Киеве с 12 мая увеличат количество маршрутов наземного общественного транспорта. Проезд, как и ранее, разрешен только по спецпропускам и в средствах индивидуальной защиты. Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.

Дополнительные рейсы общественного транспорта запустят из четырех жилых массивов:

ДВРЗ

Троещина

Лесной

Корчеватое.

Автобус № 20 Жилой массив Корчеватое — станция метро Площадь Льва Толстого

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Автобус № 33Т «ДВРЗ – станция метро «Черниговская»

Троллейбус № 37-А Станция метро Лесная, улица Николая Закревского. Поликлиника.

На сегодня в условиях специального режима ежедневно на маршруты выходит до 300 единиц автобусов, троллейбусов и трамваев КП «Киевпастранс». Весь подвижной состав проходит обязательную дезинфекцию – как перед выездом на линию, так и в течение дня.

Напомним

В Министерстве инфраструктуры ранее сообщили о планах постепенно восстанавливать транспортное сообщение. По словам министра Криклия, в июне возможно восстановление внутреннего авиасообщения.

17 марта Украина полностью ограничила пассажирское авиасообщение из-за вспышки коронавирус. Также остановился железнодорожный и общественный транспорт, метрополитен.

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