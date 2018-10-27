С 1 января сотовые операторы «МТС», «МегаФон», «Билайн» и Tele2 поднимают цены на связь и мобильный интернет

Мировая экономика не стоит на одном месте, а постоянно развивается. Заработные планы людей в развитых странах мира постоянно индексируются, в результате чего все дорожает вместе с повышением уровня доходов населения. Если последние увеличиваются быстрее, что бывает довольно часто, то постепенно богатеет и вся страна. В силу множества причина уже с 1 января платить за связь и мобильный интернет жителям России придется больше, чем сейчас, а связано это с тем, что сотовые операторы «МТС», «МегаФон», «Билайн» и Tele2 поднимают цены на данные услуги.

Как сообщают эксперты из телекоммуникационной отрасли, уже в декабре нынешнего года участники «большой четверки» гарантированно сообщат о повышении стоимости своих услуг связи и мобильного интернета для всех клиентов с начала 2019 года. У этого есть сразу несколько причин, одна из которых состоится в инфляции, а окажется она на уровне 4 – 5%. Тем не менее, также с 1 января возрастает НДС с 18% (сейчас) до 20%. Впрочем, и это еще не все, потому как уже сейчас операторы связи вынуждены тратить миллиарды рублей на исполнение «закона Яровой».

На основании всего это следует, что «МТС», «МегаФон», «Билайн» и Tele2, также как и другие сотовые операторы в стране, вынужденно поднимут цены на свои услуги для всех абонентов примерно на 10 – 20%. Впрочем, многие россияне навряд ли смогут это заметить по одной простой причине – из-за хитрости телекоммуникационных компаний. Вот уже как много лет они обновляют все тарифы, в том числе архивные, повышая объем входящих в них услуг, но при этом и стоимость.

Это приводит к тому, что платить приходится больше не просто так, а за возросший объем минут, сообщений и интернета, но всем ли это нужно? Наиболее сильно повышение цены скажется на бесплатных тарифных планах, у которых нет постоянной абонентской платы, а все деньги списываются со счета по факту использования каких-либо услуг, предоставляемых телекоммуникационными компаниями. По некоторым данным, если сейчас каждый абонент операторов из «большой четверки» тратит 314 рублей в месяц на оплату тарифа, то уже в следующем году эта цифра может оказаться на уровне 345 – 380 рублей.

Ранее появилась информация о том, что из-за нового тарирования «Роскомнадзора» сотовые операторы «МТС», «МегаФон», «Билайн» и Tele2 заблокируют миллионы абонентов в декабре.

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