РЖД теряет маржинальность за счёт сохранения погрузки. Правительство посылает много денег

Погрузка на сети РЖД в мае 2020 года составила 100,5 млн тонн, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за май 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,6% и составил 209,9 млрд тарифных т-км. Грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 6,9% и составил 265,4 млрд т-км. Но в реальности происходит резкое сокращение маржинальности и доходной части. Грузы удаётся удержать масштабными скидками на всех направлениях. Свою лепту вносят и падающие ставки на предоставление полувагонов. РЖД проявляет сговорчивость и клиентоориентированность. От былого высокомерия остаются лишь воспоминания и гонор отдельных персонажей.

Погрузка за январь-май 2020 года, по оперативным данным, составила 508 млн тонн, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Если учесть, что эти показатели являются производными от экономической ситуации в стране, то их можно оценить как неплохие. Однако объём перевозок является производным и от состояния дел в мировой экономике. Поэтому важно, что серьёзное падение отмечается в перевозках базовых грузов.

Так энергетического угля железными дорогами погружено 141,7 млн тонн, это -11% к январю-маю 2019 года; чёрных металлов — 28,7 млн тонн (-10,9%); лома чёрных металлов — 5 млн тонн (-10%); промышленного сырья и формовочных материалов — 12,8 млн тонн (-8,4%); цемента — 8,8 млн тонн (-8,8%); лесных грузов — 17,6 млн тонн (-5,9%); химикатов и соды — 10,5 млн тонн (-5,1%); нефти и нефтепродуктов — 91,9 млн тонн (-5,3%) кокса — 4,5 млн тонн (-1,9%).

Эти цифры отражают снижение экспорта и внутреннего потребления. Тревожный сигнал говорит о том, что экономика находится в нерешительности. То ли падать, то ли устоять. В какую сторону качнётся маятник, не ясно. И к сожалению, это зависит не столько от действий нашего правительства или его бездействия, сколько от того, как быстро мировая экономика будет справляться с рецессией.



Пока очевидно, что хорошо себя чувствует сельское хозяйство. Хорошие урожаи зерновых в последние три года обеспечивают стабильный рост перевозок зерна (рост 14,9% к прошлому году) и удобрений (рост 1,9%). Хотя рост перевозок удобрений может быть связан и с запуском в 2019 году новых мощностей у производителей, в частности у компании «Еврохим».

Показывают плюс и перевозки стройматериалов — 51,1 млн тонн (+4,2%), что объясняется ростом госзаказов и господдержкой отрасли. В «среднем по больнице» температура нормальная.

«Стабильно падает уголь, понятно, что он сейчас пытается восполниться, но у него это не сильно получается. Всё восполнение угля, которое есть, будет идти за счёт Восточного полигона. Всё, что сегодня падает, а это уголь, руда, нефтянка, связано с тем, что при всём желании РЖД вся грузовая база сегодня находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соответственно, все грузы едут туда. Сегодня свободен Северо-Запад, Азово-Черноморский бассейн, но грузы едут в АТР.

При свободности инфраструктуры, при сделанных скидках, грузы всё равно стремятся на Восточный полигон.

В условиях, когда мировые рынки лихорадит и есть увеличение спроса на внутреннем рынке, РЖД не способны сегодня взять полностью тот объём грузов, которые готовы отдать угольщики, лесники, металлурги и так далее. Падение в 5,9% я бы разделил следующим образом: 70% это международная конъюнктура и все нынешние экономические показатели, а 30% — это неспособность РЖД вывозить грузы по Восточному полигону, — рассказал президент Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин. — В последнюю неделю мая не грузились контейнеры на Дальний Восток, металлы, хотя люди были готовы отдать эти объёмы. Всю последнюю неделю лихорадочно отгружали угольщиков, потому что Цивилёв кулаком по столу недавно стукнул, и нужно было выполнять соглашение между РЖД и губернатором. А там на каждый месяц прописано, сколько и куда необходимо грузить. В этой части порядка 500–600 тыс. тонн в мае РЖД недобрало с рынка по Восточному полигону. И это самые консервативные оценки.

Я думаю, что в июне-июле будут ещё отрицательные значения. В июне может быть снижение погрузки на отметке в 5–7%. В июле в районе 4%. А дальше при благоприятных условиях, вполне возможно, выйдем на падение в 2-3% и далее до 0% — для того, чтобы выйти на минус 5% по итогам года. Если не случится каких-то геополитических потрясений».

В этой ситуации глава монополии не зря проявил активность на самом высшем уровне. За кадром официальных отчётов остались быстро принятые решения. 7 мая прошло совещание по транспорту, 25 мая Путин принял Белозёрова, и уже 1 июня было опубликовано поручение президента выделить в 2020 году РЖД 60,5 миллиарда рублей из ФНБ на БАМ и Транссиб, в том числе перенести 30,5 миллиарда рублей с 2021 года. Эти средства должны поступить в РЖД к 15 июня.

Так что у монополии появился шанс ускорить темпы строительства в условиях снижения перевозок и хоть немного нагнать отставание в сроках работ по Восточному полигону.

Президент также поручил правительству РФ включить в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от COVID-19, железнодорожные перевозки пассажиров и внутренний водный транспорт. Решение крайне своевременно, так как дочерняя Федеральная пассажирская компания и частные перевозчики оказались на дне. По оперативным данным, в мае 2020 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено 33,6 млн пассажиров, что на 67,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 31,6 млн пассажиров (-66,4%), в дальнем следовании — 2 млн (-78,9%).

Всего за январь-май 2020 года отправлено 320,6 млн пассажиров (-31,3%) к январю-маю 2019 года), из них в дальнем следовании — 26,3 млн пассажиров (-36,1%), в пригородном сообщении — 294,3 млн (-30,9%). Упомянутые выше решения создают канал для амортизирования негативных последствий спада.



Павел Иванкин

Немного госпомощи должно дойти и до стивидоров. Президент дал поручение кабмину изучить вопрос о предоставлении стивидорам РФ права пересматривать тарифы на свои услуги с учётом изменения курса рубля. Свою долю получат и лизинговые компании. Президент поручил представить предложения о выделении из федерального бюджета бюджетных ассигнований в объёме 5,8 миллиарда рублей на компенсацию лизинговым компаниям части недополученных ими доходов в связи с предоставлением отсрочки по уплате лизинговых платежей. Так что операторы могут пожёстче торговаться с лизинговыми компаниями, чтобы опосредованно получить свой долю помощи.

Могут поискать причитающиеся им суммы и контейнерные перевозчики. Им предназначены бюджетные ассигнования до 1 миллиарда рублей в 2020 году в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года на субсидирование транзитной перевозки контейнеров через территорию Российской Федерации.

«Был сформирован перечень приоритетных работ до 2024 года. Причём все сроки были сдвинуты на 2023 год. То есть сделать всё надо на год раньше, чем планировалось. И на этот год были выделены средства конкретно по перегонам: что и где должно было проходить.

Работы, которые должны быть сделаны в этом году, РЖД чётко прописаны.

Но всегда остаётся вопрос об источниках финансирования. Есть собственные источники РЖД как вариант финансирования инвестиционной программы. Есть вливание через уставный капитал, и правительство этим периодически пользуется, — напоминает президент Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин. — То есть они увеличивают уставной капитал холдинга и вносят туда деньги на покрытие расходов, в том числе БАМа и Транссиба.

И есть варианты, как сейчас было принято решение, через «вечные» облигации для выполнения как раз инвестиционной программы. То решение, которое сейчас принято, скорее всего, будет проведено через увеличение уставного капитала. Это всё направлено на то, чтобы быстрее реализовать те работы, которые связаны с увеличением пропускной способности БАМа и Транссиба в сегодняшних условиях. Опять же, решение принято, но пока деньги дойдут… Я бы сказал, что это больше финансовый задел на расчёты с поставщиками, исполнителями, работы которых будут выполнены, и в 3-4 квартале будут оплачиваться. Либо это задел в инвестиционную программу уже 2021 года».

Короче, деньги пошли. Теперь важно, чтобы они пришли по адресу.

Дмитрий Борисов, Максим Ярошевский





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