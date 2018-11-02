Ржавчина. Мировой рынок металлургического сырья: 25 октября – 1 ноября



Мировая экономика испытывает все больше проблем, и это начинает ощущать рынок металлургического сырья, который ранее проявлял относительно большую устойчивость, чем стальная продукция, вследствие повышенного спроса на железную руду и коксующийся уголь в Китае и некоторого оживления в Турции. Однако теперь признаки замедления темпов роста появились и в КНР, что сразу же привело к удешевлению сырьевых материалов. Очевидно, если ситуация в ближайшее время не изменится, мировые товарные рынки окончательно перейдут на траекторию спада.



Одним из наиболее благополучных регионов в секторе металлолома в последнее время стала Турция. Экономическая обстановка в стране по-прежнему тяжелая, но все-таки заметно лучше, чем в августе-сентябре. Местные металлургические компании начали весьма активно закупать сырье, а укрепление лиры по отношению к доллару позволило им согласиться на небольшое повышение цен.

Одним из наиболее благополучных регионов в секторе металлолома в последнее время стала Турция. Экономическая обстановка в стране по-прежнему тяжелая, но все-таки заметно лучше, чем в августе-сентябре. Местные металлургические компании начали весьма активно закупать сырье, а укрепление лиры по отношению к доллару позволило им согласиться на небольшое повышение цен.

Сравнительно неплохая ситуация с ломом открывает возможность и для некоторого повышения цен на передельный чугун. Правда, пока что подорожание, объявленное экспортерами из СНГ, не было принято потребителями. Хотя металлолом по обе стороны Атлантики в ноябре должен приподняться или, как минимум, не упасть, для готового проката ожидания куда как менее благоприятные.

Сравнительно неплохая ситуация с ломом открывает возможность и для некоторого повышения цен на передельный чугун. Правда, пока что подорожание, объявленное экспортерами из СНГ, не было принято потребителями. Хотя металлолом по обе стороны Атлантики в ноябре должен приподняться или, как минимум, не упасть, для готового проката ожидания куда как менее благоприятные.

В конце октября зона с «оранжевым» уровнем экологической безопасности накрыла большую часть провинции Хэбэй, в которой сосредоточено порядка четверти металлургической промышленности КНР. Многим местным меткомбинатам пришлось останавливать агломерационные фабрики и снижать загрузку доменных печей. А у специалистов возникли сомнения в том, что объем выплавки чугуна в Китае этой зимой будет существенно больше, чем в прошлом году.

В конце октября зона с «оранжевым» уровнем экологической безопасности накрыла большую часть провинции Хэбэй, в которой сосредоточено порядка четверти металлургической промышленности КНР. Многим местным меткомбинатам пришлось останавливать агломерационные фабрики и снижать загрузку доменных печей. А у специалистов возникли сомнения в том, что объем выплавки чугуна в Китае этой зимой будет существенно больше, чем в прошлом году.

Китайские компании несколько снизили спрос на коксующийся уголь, но цены на высококачественный материал остаются высокими. В самом Китае уголь с минимальным содержанием серы по-прежнему в дефиците, а потребность в нем весьма велика. Основным фактором неопределенности является объем выплавки чугуна в стране этой зимой, но что-то здесь предугадать весьма сложно.



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Текущая обстановка на российском и мировом рынке стали, а также ожидания и перспективы на ближайшие месяцы станут одной из основных тем на конференции «Российский рынок металлов», которая состоится в Москве 12 ноября.

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