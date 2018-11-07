Rzeczpospolita: Экономика Польши пострадает из-за потери работников из Украины

Соседняя страна может потерять до 1,6% от ВВП из-за потери украинских заробитчан.

Польша боится, что Германия переманит у нее украинских заробитчан / фото Zaxid.net

Работники из Украины сейчас латают дыры на рынке труда в Польше. Но вскоре они могут попрощаться с соседней страной и двинуться дальше на Запад.

А все потому, что правительство Германии ищет возможность шире открыть рынок труда своей страны для работников з-за пределов Евросоюза. В течение полугода можно будет легально искать работу в ФРГ, а затем законно работать.

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Берлин не говорит об этом открыто, но больше всего его интересуют именно украинцы, — пишет Rzeczpospolita. И новые условия могут заработать уже с начала следующего года.

«Последствия массового выезда из Польши полмиллиона украинских работников трудно себе представить», — сказал изданию президент агентства по трудоустройству Personnel Service Томаш Ингльот, чья фирма ищет кадры для польских компаний в Украине.

«Это правда, что Польша для украинцев ближе из-за схожести языка и менталитета, но сколько можно платить за лояльность. В Германии можно заработать в три-четыре раза больше. И для многих этого достаточно, чтобы туда уехать. К сожалению, в первую очередь уедут лучшие специалисты в своих сферах. И это будет очень больно», — подтвердил вице-президент Business Centre Club Збигнев Журек.

По мнению экспертов Союза предпринимателей и работодателей Польши, соседняя страна стоит перед реальной проблемой замедления экономического роста, которое может начаться из-за оттока работников из Украины в Западную Европу. Во вторник организация представила меморандум под названием «Воплощение черного сценария: Польша потеряет работников из Украины в пользу Германии».

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«С 2016 года призываем к созданию последовательной миграционной политики, которая бы предусматривала максимальное упрощение процедуры трудоустройства граждан Украины и других стран, выходцы из которых уже сейчас работают в Польше и делают вклад в рост ВВП», — сказал секретарь Департамента права и законодательства Союза предпринимателей и работодателей Якуб Биньковский.

По его мнению, следующим шагом в экономическом контексте для решения проблемы с нехваткой рабочих рук должно стать создание прозрачного механизма получения разрешения на проживание в Польше, а затем и получения гражданства.

Данные национального совета по вопросам населения Польши свидетельствуют, что до 2050 года Польша должна принять до 5 миллионов иммигрантов, чтобы сохранить нынешний темп экономического роста. Но это будет не просто сделать, потому что спрос на работников-иностранцев будет расти и в других странах Евросоюза.

С прошлого года украинцы могут находиться на территории Евросоюза без необходимости открывать визы до 90 дней. Согласно данным Союза предпринимателей и работодателей Польши, за это время 95 тысяч граждан Украины пересекли границы ЕС. В то же время динамика экономической миграции в Польшу начала спадать. Согласно данным министерства семьи и труда Польши, в первом полугодии 2018 года было выдано на 13% меньше разрешений на трудоустройство иностранцам, чем годом ранее.

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Директор департамента права и законодательства Союза предпринимателей и работодателей Катажина Немийская отметила, что ее организация месяцами призывала официальную Варшаву разработать программу, которая бы мотивировала трудовых мигрантов из Украины оставаться в Польше. Но это как раз делает Германия.

«Берлин в рамках быстрой и простой процедуры собирается подтверждать квалификацию, полученную за пределами ЕС, а также проводить масштабные рекламные мероприятия для поощрения устроиться на работу в Германии и одновременно предлагать поддержку в изучении немецкого языка», — добавила она.

Издание отмечает, что отток мигрантов из Украины сильно ударит по польскому экономическому росту. Показатель сократится на 1,6% от ВВП. Это фактически треть от показателя роста за 2017 год.

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