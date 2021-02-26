Рывок после провала. Как вырастет мировая и украинская экономика в 2021 году — прогнозы, инфографика

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2021 год станет годом восстановления украинской экономики (Фото: Depositphotos / celt.sarmat.gmail.com)

ВВП Украины в 2020 году упал всего на 4%, что оказалось совсем неплохим результатом на фоне других стран Европы. Каким будет ее восстановление в 2021-м.

Меньше, чем в Украине, ВВП по итогам коронакризисного года упал только в Польше (на 2,7%). В развитых европейских странах провалы в 2020‑м были намного заметнее: в Германии — на 5%, во Франции — на 8,3%, в Великобритании — на 9,9%. Об пишет журнал НВ.

При этом 2021 год может стать годом восстановления украинской экономики — в этом сходятся опрошенные НВ эксперты.

Так, например, наиболее оптимистичный прогноз дают аналитики американского инвестбанка J.P. Morgan — 6% роста ВВП Украины в 2021 году. Наиболее консервативны прогнозы МВФ, Всемирного банка и ЕБРР — рост на 3%.

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