Рынок вырос вопреки проблемам в мировой экономике. Как такое возможно :: Новости :: РБК Quote

В чем причина роста российского рынка акций на фоне пандемии и дешевой нефти, почему американские инвесторы не боятся безработицы и нужно ли ждать новой волны коррекции? На эти вопросы РБК Quote ответили эксперты

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture-alliance

За период с конца февраля и до середины марта российский рынок акций обвалился на треть. На фоне рекордно низких цен на нефть и набиравшей обороты пандемии коронавируса индекс Московской биржи упал более чем на 30%.

К середине апреля ситуация на рынке акций изменилась — индекс Мосбиржи набрал более 20%, также подскочил валютный индекс РТС.

Динамика индекса Московской биржи за последние три месяца

Примечательно, что резкого сдвига как в ситуации с ценами на нефть, так и с коронавирусам, не произошло: нефть, несмотря на новую сделку ОПЕК+, остается дешевой, а скорость распространения COVID-19 в России только пока увеличивается.

Кроме того, как российские, так и международные организации предупреждают о том, что экономику ждут не лучшие времена. 14 апреля Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал прогноз, согласно которому спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%. Это будет первая мировая рецессия с 2009 года, и наихудшая со времен Великой депрессии.

По прогнозу МВФ,

рецессия

в 2020 году будет зафиксирована в 157 странах из 194. Экономика России упадет на 5,5%, США — на 5,9%, еврозоны — на 7,5%, а рост в Китае замедлится до 1,2%. Среди экономик с наибольшим прогнозируемым падением в 2020 году — Венесуэла (-15%), Ливан (-12%), Греция (-10%), Хорватия и Черногория (-9%).

Экономисты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ также прогнозируют снижение российского ВВП по итогам года — на 3,8%. По мнению экспертов института, российская экономика во втором квартале 2020 года может упасть на 18% из-за режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян сократятся на 17,5%.

Фото: Jacek Dylag / Unsplash.com

Из базового сценария ВЭБ.РФ по развитию ситуации с коронавирусом следует, что:

в 2020 году самыми пострадавшими отраслями будут гостиничный бизнес

снизится объем стоимостного экспорта по всем основным группам товаров: минеральные продукты, включая нефть и нефтепродукты (−2,3%), химические продукты (−3,6%), древесина (−9%), машины, оборудование и транспортные средства (−10%), недрагоценные металлы (−12,5%);

реальные располагаемые доходы россиян могут сократиться по итогам года на 6,5%, что станет рекордным снижением с 2014 года;

безработица в 2020 году может подскочить до 7% после 4,7% в 2019 году. Пик безработицы прогнозируется на второй квартал, когда ожидается увеличение числа потерявших работу россиян до 10% от экономически активного населения.

Почему же обвал на рынке акций не получил продолжения?

Аналитики сходятся во мнении, что экономическая нестабильность сегодня не является обстоятельством, которое задает тон активности инвесторов. Экономический фактор уже не входит в число ключевых в том числе и для российских инвесторов, объяснил динамику российского рынка аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов. Экономика ухудшается во всем мире, поэтому на это никто не обращает внимания, аргументировал Антонов.

«Показатели индексов далеко не всегда напрямую соотносятся с состоянием экономики, особенно сейчас, — согласился эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. — Мировые финансовые столицы настолько устали от постоянного негатива, связанного с заболевшими, падением мирового ВВП и ценами на энергоносители, что любой позитив сразу же дает мощный импульс к росту».

Такими стимулами могут стать разные события: от испытания вакцины до новости о вливании какой-либо из главных мировых экономик новой порции денежных средств для поддержки населения.

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Инвесторы во всем мире мыслят одинаково

Нынешняя невосприимчивость инвесторов к проблемам в экономике — общемировая тенденция, считают опрошенные РБК Quote аналитики. Рост рынка акций на фоне исключительно негативных экономических данных наблюдается и в США, где за последние недели до рекордных 17 млн взлетело количество обращений за пособием по безработице.

Несмотря на эти цифры и сложную ситуация с распространением в стране коронавируса, промышленный индекс Доу Джонса подобрался к отметке в 24 тыс. пунктов, хотя еще в середине марта индикатор находился на уровне в 20 тыс. пунктов.

Цифры, документирующие тот коллапс, к которому привел коронавирус, настолько велики, что их попросту сложно до конца осознать, рассуждает Bloomberg в аналитической заметке о ситуации в американской экономике. При этом, пишет агентство, инвесторы в гораздо большей степени фокусируются на огромных пакетах поддержки от правительства США.

Динамика индекса Dow Jones Industrial Average за последние три месяца

«В США и Европе рынки растут на фоне действий властей по поддержке бизнеса, — объяснила независимый финансовый советник Наталья Смирнова. — В России поддержка не столь существенна, но рубли можно сберечь только в акциях, особенно если речь про акции экспортеров, которые выигрывают от дешевого рубля. На фоне просадки российской валюты облигациями сыт не будешь.

И второе — месяц назад рынки находились на годовом минимуме, когда наблюдался пик негатива: объявления о закрытии стран, пик заболевших. Сейчас же эпидемия в Европе постепенно пошла на спад, обсуждается, когда карантин будет снят, регуляторы США и Европы объявили о мерах поддержки. Так что ситуация лучше, чем месяц назад».

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Еще один спад вполне возможен

Новая волна

коррекции

на рынке акций вполне возможна, допустила Смирнова. Он может наступить на фоне отчетов компаний за первый квартал или в случае, если карантин будет сниматься позже ожиданий, а восстановление пойдет медленнее, чем предполагалось изначально.

По прогнозу Алексея Кричевского, до того, как начнется новая волна падения, мировой рынок акций может вырасти на 10-15%. Ближе к концу года возможен спад — к тому времени станет ясно, насколько реально упадут цены на нефть относительно 2019 года и какие реальные убытки понесет мировая экономика.

«Российские индексы будут следовать за общемировой динамикой, а отклонения от нее возможны в те моменты, когда кризис внутри страны дойдет до масштабов катастрофы», — заключил Кричевский.

Если говорить о ближайших перспективах, то на отрезке в две недели российский рынок акций будет переживать снижение. Такого мнения придерживается аналитик «Фридом Финанса» Александр Осин: «Мы ожидаем снижения рынка в перспективе до конца текущей, и — судя по складывающейся на рынке ситуации — возможно, до конца следующей недели».

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От латинского Recessus – отступление. Совокупность негативных явлений в экономике. Главный показатель рецессии – снижение валового продукта страны

От латинского Сorrection — Выправление. Изменение котировок ценных бумаг в направлении, противоположном основной тенденции движения цен. Примером коррекции может быть рост котировок после постоянного недельного снижения цен на акцию. Зачастую коррекция вызывается массовым исполнением стоп-приказов, после чего, как правило, возобновляется движение котировок по направлению основной тенденции.

Автор:

Андрей Сафронов.

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