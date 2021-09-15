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Рынок США. Мировая экономика замедляется, ФРС лучше не спешить

Мировая экономика 15 Сен 2021
Рынок США. Мировая экономика замедляется, ФРС лучше не спешить
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Котировки на 15:00 МСК

Сентябрьские фьючерсы на S&P 500: 4439 (+0,1%)
Сентябрьские фьючерсы на Nasdaq 100: 15 404 (+0,2%)

График S&P 500 онлайн

Внешний фон: немецкий DAX -0,2%; японский Nikkei -0,5%; китайский Shanghai Composite -0,2%.

Американские фондовые торгуются разнонаправленно перед открытием торгов среды. Инвесторы оценивают макростатистику. Фактор риска — возросшее число случаев заболеваний коронавирусом. 

S&P 500 движется в рамках растущего тренда. Индекс снижается от диагонального сопротивления. Во вторник он потерял 0,6%. При закреплении ниже 4400 п. индекс может отправиться в район 4260 п.

Данные по экономике

Инфляция в августе ослабла. Во вторник это усилило опасения относительно ситуации в экономике. Доходности Treasuries просели. В совокупности со статистикой по рынку труда это фактор в пользу того, что анонсировать сворачивание QE пока рано. Заседание ФРС пройдет на следующей неделе.

Промышленное производство в Китае в августе выросло на 5,3% (г/г, прогноз: 5,8%). Розничные продажи увеличились на 2,5% (г/г, прогноз: 7,1%). По сравнению с июльскими данными динамика замедлилась.

Корпоративные сообщения

Microsoft (+1,2%) увеличил квартальные дивиденды с $0,56 до $0,62, то есть на 11%. При этом доходность вырастет незначительно — всего до 0,8% годовых. Компания наращивает дивиденды 12 лет подряд, явно желая войти в ряды «дивидендных аристократов». Ставка доходности традиционно невысока. Последние 5 лет она колеблется в диапазоне от 1% до 2% годовых, а последние полгода из-за роста акций держится еще ниже: 0,7–0,9%.

График индекса S&P 500, таймфрейм дневной


БКС Мир инвестиций

Источник

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