Рынок смягчающих средств значительно вырастет в течение прогнозного периода 2018-2028 гг. — Таганрог PRESS

Смягчающие вещества — это ингредиент, который используется в косметике и других средствах личной гигиены для увлажнения или смягчения кожи. Смягчающие вещества также находят свое применение в средствах по уходу за волосами. Смягчающие средства доступны в различных формах, таких как крем, лосьон, гель и мази. Смягчающие вещества защищают кожу от испарения содержащейся в ней воды, содержащейся в слое кожи, за счет образования покрытия на внешней поверхности кожи. Смягчающие косметические средства могут содержать антиоксиданты, отдушки, эмульгаторы, консерванты и растворители. Смягчающие средства могут быть лекарственными или немедикаментозными. Смягчающие средства также различаются по соотношению содержания масла или липидов к воде, смягчающие средства с высоким содержанием липидов более маслянистые и жирные по своей природе. Смягчающие средства также эффективны при заживлении сухой, зудящей и шелушащейся кожи. Смягчающие вещества, содержащиеся в широком спектре косметических продуктов, таких как помады, лосьоны и т. Д.

Рынок смягчающих средств: динамика-

Рынок смягчающих средств в основном определяется меняющимися тенденциями в сфере личной гигиены и оздоровления, поскольку они широко используются в производстве косметических продуктов. Кроме того, изменение образа жизни и повышение осведомленности о внешнем виде приводит к увеличению спроса на продукты личной гигиены, которые увеличивают спрос на смягчающие средства в индустрии личной гигиены. Растущий спрос на средства личной гигиены и благополучие из-за современного и меняющегося образа жизни привел к резкому росту рынка смягчающих средств из-за увеличения спроса на смягчающие средства со стороны производителей мыла и других средств личной гигиены. Рост спроса на многофункциональные косметические продукты и средства личной гигиены, в основном среди чувствительных к стоимости клиентов, также приведет к росту рынка смягчающих средств. Кроме того, сайты продажи продуктов в Интернете и электронная коммерция также являются дополнительным преимуществом на рынке смягчающих средств во всем мире.

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Кроме того, все более широкое применение смягчающих средств в различных процедурах ухода за кожей оказывает положительное влияние на рынок смягчающих средств. Производители смягчающих средств создают инновационные интегрированные продукты, используя смягчающие вещества с многофункциональными свойствами, которые, как ожидается, вызовут значительный рост на рынке смягчающих средств. Ингредиенты, которые, как известно, вызывают канцерогенные эффекты, подлежат регулированию и запретам на их использование, что является сдерживающим фактором для роста рынка смягчающих средств.

Рынок смягчающих средств: сегменты-

Рынок смягчающих средств можно разделить на два фактора в зависимости от продукта и его конечного пользователя или пользователя приложений.

Рынок смягчающих средств можно сегментировать в зависимости от продукта.

Заменитель мыла для ручной стирки

Использование добавок для ванн в шампунях, гелях для душа

Кремы и мази для пены для бритья

Рынок смягчающих средств можно сегментировать в зависимости от их конечного использования или применения.

Уход за волосами

Косметические средства

Забота о полости рта

Ухаживать за кожей

Ароматизаторы

Туалетные принадлежности

Другие

Рынок смягчающих средств: региональный обзор

В странах Северной Америки, таких как США, Канада, смягчающее средство широко используется при производстве средств по уходу за кожей. Ожидается, что развитые страны Америки и Европы станут свидетелями роста рынка смягчающих средств в ближайшие годы. Кроме того, ожидается, что рост покупательной способности косметики и косметических товаров в развивающихся странах, таких как Южная Корея, Вьетнам, Бразилия и Индонезия, продвинет рынок вперед в следующем году, тогда как увеличение располагаемого дохода в развивающихся странах, таких как Китай и Индия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, также экспоненциальный рост на рынке эмолентов. В то время как растущий спрос на средства по уходу за кожей и косметику в таких странах, как Австралия, также способствует росту рынка смягчающих средств во всем мире, растущая склонность потребителей тратить на средства личной гигиены и косметические средства приведет к росту спроса на смягчающие средства на рынке. При этом страны Ближнего Востока и Африки также демонстрируют положительное влияние на рынок смягчающих средств за счет увеличения спроса на косметические ингредиенты.

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Рынок эмолентов: ключевые участники рынка

Некоторые из ключевых участников рынка смягчающих средств:

Solvay SA

BASF SE

Stearinerie Dubois

Корпорация Lubrizol

Croda International Plc

Ashland Inc

Kunshan Shuangyou Daily Chemicals Company Limited

Lonza Group Ltd

Sasol Limited

Lipo Chemicals

Evonik Industries AG

AAK AB

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