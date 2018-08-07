Рынок пшеницы трясет из-за планов Украины ограничить экспорт

Цены на пшеницу подскочили до рекордной отметки за три года после того, как Украина посеяла смятение на рынках неоднозначными заявлениями о возможном ограничении экспорта в этом году. Являясь пятым в мире крупнейшим продавцом зерна, Украина сначала заявила о планах ограничить поставки пшеницы после того, как засуха уничтожила европейские урожаи.

Немного погодя, Киев уточнил свою позицию, пояснив, что не обдумывает «жесткие ограничения» и готов обсудить объемы будущих поставок с трейдерами. На фоне этих сообщений фьючерсы подорожали на 6,2% в Чикаго и на 5,3% в Париже. Цены потом отскочили. Но по итогам дня на Чикагской бирже их подорожание составило 0,6%.

Smithsonian18.03.2018Sözcü12.10.2017Les Echos21.09.2016Bloomberg06.06.2011Министерство аграрной политики Украины планирует подписать меморандум с трейдерами, чтобы установить экспортные ограничения на 2018-2019 годы. Скорее всего, украинское правительство будет действовать неформально. Оно будет давить на продавцов зерна, чтобы они продавали только конкретные объемы. А формального документа не будет.

Впрочем, результат будет один и тот же. Поведение Украины напоминает 2010-2011 годы, когда она вводила ограничения на экспорт пшеницы. Это же сделала и Россия после того, как засуха и наводнения уничтожили урожай. Из-за плохих погодных условий мировые цены на зерно подскочили. Меньшие объемы урожая у ключевых поставщиков в этом году могут привести к тому, что украинское зерно станет более привлекательным, считают в Киеве.

Чрезвычайная жара и засуха сильно уменьшили производство в Евросоюзе, где урожай будет самым скромным за десятилетие. А в России производство зерна падает впервые за шесть лет. «Мы уже видели такое поведение Украины. Рынок может впасть в панику, испугавшись, что Россия сделает то же самое», — сказал эксперт INTL FCStone Inc. Мэтт Аммерманн перед тем, как в Киеве уточнили свою позицию.





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