Рынок нефти: не стоит переоценивать иранскую тему

Котировки нефти марки в ходе торговой сессии вторника получили поддержку после того как США ввели новые финансовые санкции против Ирана. Распоряжение об этом было подписано еще в понедельник. Президент США Дональд Трамп напомнил бизнесу о том, что после восстановления американских санкций в отношении Ирана придется выбирать, с кем в дальнейшем поддерживать отношения: с США или Ираном. Трамп также добавил, что «основные ограничения вступят в силу 4 ноября, когда начнут действовать нефтяные санкции». Участники рынка опасаются, что мировая экономика может оказаться в состоянии дефицита предложения, если иранские производители лишаться возможности экспортировать собственную нефть. Тем не менее, вероятность подобного сценария невысока. Даже в случае сокращения поставок из Ирана, нехватка предложения будет компенсироваться ростом добычи в странах ОПЕК, России и США. По данным Администрации энергетической информации объём добычи нефти в США в 2019 г. вырастет на 1,02 млн. баррелей до 11,8 млн. баррелей в день. Производство нефти в России уже до конца этого года может увеличиться на 300 тыс. баррелей в сутки. Что касается ОПЕК, то в планах ближневосточного картеля довести добычу до 33 млн., на сегодняшний день объем выработки составляет 32,66 млн. баррелей. Если еще учесть и риски падения спроса на сырье, позиции продавцов остаются довольно крепкими. Накануне Администрация энергетической информации США снизила прогноз роста мирового спроса на нефть на 60 тыс. баррелей в день. Учитывая сказанное, приоритет остается за короткими позициями.

UKOIL SellStop 73,90 TP 70,00 SL 74,50

Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets

