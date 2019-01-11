Рынок IT: цифровизация и угрозы будущего — Новости Казахстана и — Деловые новости — Kapital.kz

Артем Борисов, директор ТОО «Яндекс.Казахстан»:



– На уровне страны продолжают активно обсуждать цифровизацию различных сфер жизни и развитие цифровой экономики, и я ожидаю, что в 2019 году процесс внедрения инноваций ускорится. Среди важных событий в IT-сфере в 2018 году я бы отметил открытие парка ИТ-стартапов «Астана Хаб» и развитие стартап-акселераторов, «выпускники» которых могут помочь в развитии технологий.

Значимым событием на медиарынке Казахстана стал трехзначный рост продаж видеорекламы в интернете. Рекламодатели постепенно начали уходить от традиционных рекламных носителей в онлайн, так как последний предполагает более прозрачные инструменты оценки эффективности, а, значит, экономит деньги предпринимателей. В 2019 году этот тренд продолжится. Со временем интернет обгонит ТВ и другие традиционные рекламные площадки по объему рынка в Казахстане, как это уже произошло в России и США. Для «Яндекса» важным событием стало утверждение алфавита на латинице.

В Казахстане в 2018 году запустилось много новых интересных сервисов. В Алматы начал работу каршеринг Anytime, «Яндекс» запустил балл пробок в Астане и Алматы, внедрил карту осадков во всех городах страны, и теперь казахстанцы могут видеть, как меняется погода в течение нескольких часов в их городе или районе. Также важным запуском стало появление на главной странице бесплатных фильмов. В 2019 году я ожидаю, что в Казахстане продолжат выходить новые сервисы, которые будут помогать жителям решать повседневные вопросы. Я говорю не только о проектах из других стран, но и верю, что локальные разработки станут еще более востребованными.

Мы смотрим в 2019 год с оптимизмом.

Андрей Желтиков, директор по работе с госорганами ТОО «Хуавей Текнолоджиз Казахстан»:

– 2018-й для отрасли прошел под эгидой реализации основных направлений государственной программы «Цифровой Казахстан», принятой Правительством РК год назад. А именно: реализация «Цифрового шелкового пути», в том числе развитие широкополосного доступа в интернет с помощью проводных и беспроводных технологий, строительство оптоволоконных линий связи в удаленных районах страны. Велась активная работа по внедрению различных Smart-технологий для безопасного города, умного образования и здравоохранения. Особое внимание уделялось цифровизации финансового, нефтегазового, энергетического, транспортного секторов.

Была создана инновационная экосистема, позволяющая реализовывать новые амбициозные проекты. Говоря об итогах 2018 года для Huawei, могу отметить успешное развитие всех трех бизнес-групп компании в РК. Полагаю, что в следующем году акценты будут направлены на построение современной, надежной, безопасной ИКТ-инфраструктуры, развитие ШПД в городе и сельской местности с помощью проводных и беспроводных технологий, строительство оптоволоконных линий связи в удаленных районах страны, модернизацию и апгрейд существующих ИКТ-сетей к 5G. Также в будущем году возможно появление первых в стране девайсов и терминалов с поддержкой сетей связи пятого поколения.

Сармантай Касенов, директор ТОО «1С-Битрикс Казахстан»:

– Информационные технологии активно развиваются в Казахстане, но, к сожалению, мы здесь достаточно сильно запаздываем. Та же электронная коммерция находится только на начальном этапе развития. Мы заметно отстаем не только от мировых лидеров, но и от соседней России, где объем рынка электронной коммерции превосходит наш примерно в 18-20 раз.

Но осознание этого отставания уже есть. и принимаются меры для его ликвидации. Например, для того чтобы ускорить развитие, государство приняло программу «Цифровой Казахстан». «Казпочта» развивает логистику для интернет-магазинов, предлагает разнообразные услуги для электронной коммерции, включая фулфилмент. Растут платежи по картам, недавно в Казахстане запустили ApplePay. В этой связи продукты 1С-Битрикс, которые ориентированы на создание сайтов и интернет-магазинов, тоже растут, хотя и не так быстро, как хотелось бы.

Гораздо активнее растет наш облачный сервис «Битрикс24». Существует четкая корреляция между кризисом 2014-2015 года и ростом интереса к продукту. Когда нельзя рассчитывать на сверхприбыли, менеджеры ищут способы повышения эффективности работы компании. Поэтому в последние годы сервис растет очень быстро – на десятки и сотни процентов в год.

В целом, IT-рынок страны развивается, показывает положительную динамику. Полагаю, что в 2019 году перспективы у нас всех достаточно интересные. Если, конечно, не будет глобальных и региональных форс-мажоров.

Байжан Канафин, CEO Documentolog:

– Если говорить о рынке ИТ Казахстана в целом, то здесь могу только сказать, что ИТ-сообщество стало более активным. Благодаря усилиям холдинга «Зерде» проводятся встречи с премьер-министром и вице-премьерами, на которых есть возможность обсудить самые наболевшие вопросы. Имеется общий чат в телеграме, в котором уже сейчас более 200 компаний, и где обсуждаются любые вопросы по ИТ-отрасли, по некоторым темам есть прогресс. Недавно стало известно об утверждении во втором чтении в сенате льгот для ИТ-компаний, зарегистрированных в парке ИТ-стартапов «Астана Хаб». Судя по документу, они будут беспрецедентными.

2018 год для нашей компании можно назвать годом активного роста. Количество клиентов выросло на 34%, оборот компании – на 98%. Что особенно радует, 95% наших новых клиентов выбирают работу с нами по модели SAAS. В 2019 году компания Documentolog особое внимание будет уделять вопросам информационной безопасности и внедрению инновационных технологий, таких как машинное обучение, голосовое управление и искусственный интеллект. Планируем открыть первые представительства за рубежом, в России и Узбекистане.

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