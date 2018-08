Рынок гофротары вырастет до 380 млрд долл. США к 2023 г.

Smithers Pira, , , The Future of Corrugated Packaging to 2023 (« 2023 .).







, , 315 . 2017 . 380 . 2023 ., , , , .



3,5% 4% , 181 2023 . 380 2017 .



2017 145 , 315 . . 2009 2010 . 7% , , 3,4% 2011 2017 .







. , , 20 . . , , , , , .



, , , , , « » .



. , , , 85% 12% ( DS Smith), , .





