Рынок электронной коммерции вырастет в 5 раз

16 февраля 2018, 10:33 113 просмотра

В России ожидается рост рынка электронной коммерции, который, в перспективе нескольких лет, может составить 5–7 трлн рублей в год, сообщает RNS со ссылкой на слова главы «Почты России» Николая Подгулова.

«В перспективе нескольких лет объем рынка может составить 5–7 трлн рублей», — сказал Подгузов уточнив, что сейчас показатель составляет 1 трлн рублей.

Он также отметил, что «для качественного рынка необходимо создание так называемой экосистемы. Это технологическая платформа, которая объединит продавцов, покупателей и сервисные компании для реализации и доставки товаров как внутренним потребителям, так и за рубеж. Это даст серьезное снижение барьеров для входа на рынок… Мы имеем логистику, мы должны иметь связующую IT-платформу, должны иметь финансовый движок всей этой системы и возможно это могла бы быть открытая система, к которой подключались бы различные каналы продаж, различные маркетплейсы — вроде AppStore, где каждый продавец может бесплатно разместить свои продукты».

Подгузов полагает, что «Почта России» может сыграть ключевую роль в развитии подобной экосистемы. Напомним, что «Почта России» договорилась о сотрудничестве с ВТБ и «Магнит» — благодаря сотрудничеству, ФГУП намерен создать не менее 40 логистических центров совместно с ВТБ: 7 больших хабов, 14 хабов в городах-миллионниках и пятисоттысячников, еще 10 в крупных областных центрах.

Retail.ru

Статья относится к тематикам: E-commerce, интернет-магазины

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