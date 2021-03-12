Рынок электронной коммерции в РК перевалил за полтриллиона тенге

Компания PwC Kazakhstan совместно с Ассоциацией Цифровой Казахстан (АЦК) представила результаты исследования «Анализ рынка розничной электронной коммерции в Республике Казахстан» за 2019 и 2020 годы. В исследовании приняли участие крупнейшие представители e-commerce-рынка страны — Kaspi.kz, Казпочта, Mechta, Леруа Мерлен Казахстан и другие.Как отметила Наталья Лим (партнер, консультационные услуги PwC Kazakhstan), у граждан формируется новое сознание, которое определяет ежедневные привычки и потребности. Пандемия спровоцировала не только серьезные экономические потрясения, структурные изменения в образе жизни и здоровья людей, но и дала возможность ускорить развитие и адаптацию цифровых услуг. Розничная электронная коммерция уже не первый год является быстрорастущим трендом как в мире, так и в Казахстане. И если еще год назад онлайн-торговля для многих бизнесменов была второстепенным каналом продаж, то после жестких карантинных ограничений розничные игроки изменили свои приоритеты.

«Для электронной коммерции 2020 год был очень успешным. Он способствовал развитию e-commerce во всех отраслях. Компании, которые ранее не работали в онлайн, очень сильно пострадали от введения ограничений, карантина и локдауна. Компании, которые быстро смогли адаптироваться к ситуации, успешно развивают свой бизнес и сейчас. Как уже говорили ранее, покупатели стали более открыты к покупкам через онлайн и после снятия ограничений», — говорят представители Mechta.kz.

Вместе с тем, важно подчеркнуть тот факт, что одним из основных факторов бурного развития электронной коммерции в Казахстане является не столько пандемия, сколько тот темп развития цифровых технологий, который был задан игроками рынка в предыдущие годы. По сути, на момент начала пандемии, о которой ВОЗ объявила ровно год назад, в стране уже сформировалась инфраструктура удобных и быстрых покупок. Безусловно, это не могло бы произойти без государственной поддержки интернет-торговли. А пандемия стала своеобразным «спусковым крючком» для полномасштабного перехода покупок в онлайн. Это заметно из выводов аналитиков PwC — согласно отчету, уже на третий квартал 2020 года пришелся пик прироста в объемах онлайн-продаж (рост на 65% относительно II квартала 2020 г), тогда как в аналогичном периоде 2019 года наблюдался спад в 2%. То есть, интернет-торговля дала отличные всходы на подготовленной почве.

В Kaspi.kz отмечают, что участники рынка электронной коммерции достойно справились с резко возросшим спросом на покупки в онлайне. Получив положительный первый опыт, потребители будут продолжать делать такие покупки и дальше. 2020 год продемонстрировал потенциал и важность электронной коммерции для розничной торговли, значительно ускорив ее дальнейшее развитие.

Интересный факт — увеличение объема продаж в IV квартале 2020 года составило 15% по сравнению с третьим кварталом. Тогда как в аналогичном периоде 2019 года продажи выросли на 86%. Аналитики говорят, что с нормальным течением обстоятельств, без знаний о наступающей пандемии и соответствующих последствий, четвертый квартал, особенно период, близкий к концу года, можно считать преддверием праздничных дней, когда в магазинах начинаются скидки и акции. Большое количество людей совершает покупки, чем и можно объяснить такой значительный рост продаж в IV квартале 2019 года (на 86%). Вероятно, что относительно низкий квартальный прирост продаж в IV квартале 2020 года (15%) частично обусловлен не только реализацией отложенного спроса в III квартале 2020 года, но и возвращением части потребителей к традиционным формам покупок (оффлайн) ввиду смягчений ограничительных мер и ростом неуверенности людей в финансовой стабильности. Тем не менее, интерес к онлайн-покупкам сохранился, и объем продаж в IV квартале 2020 года достиг максимального значения в 213 млрд тг.

В целом по итогам 2020 года объем рынка розничной электронной коммерции Казахстана вырос на 82% — с 327 млрд тг в 2019 году до 596 млрд тенге. Также наблюдается увеличение в количестве онлайн-заказов на 20% (25 млн транзакций за 2020 год), а среднего чека в тенге — на 52%. Объем рынка в долларах тоже увеличился — на 72% год к году.

За 2020 год наблюдается увеличение объема продаж в 1,8 раза, при этом количество транзакций увеличилось всего в 1,2 раза. Можно предположить, что люди стали совершать более дорогостоящие и весомые покупки (например, электронику и бытовую технику), либо стали заказывать большее количество товаров за один раз, что также подтверждается ростом среднего чека в тенге на 52% (с 15 тыс. тг в 2019 до 23 тыс. тг в 2020 году). При этом анализ показал, что доля онлайн-покупок, сделанных с телефона, возросла с 80% в 2019 году до 88% в 2020 году. Это говорит о том, что мобильные приложения и веб-сайты как инструменты для электронной коммерции продолжают развиваться и становиться все более удобными для использования со смартфонов. Это приводит к тому, что все больше людей пользуются мобильными телефонами для совершения покупок в интернете.

«Значительно увеличился трафик с мобильных устройств, — рассказывают представители Леруа Мерлен Казахстан. — Если на начало 2020 года на мобильные устройства приходилось 57% трафика, то к концу года — уже 73%. Это заставило нас пересмотреть адаптацию страниц сайта под телефоны, мы сделали множество различных изменений. Стоит отметить изменения в чекауте, что увеличило конверсию в оформленный заказ на 27% за счет улучшенной адаптации под мобильные устройства».

Отсутствие у потребителей возможности приобретать товары в физических магазинах спровоцировало игроков на улучшение своих платформ, сервисов, процессов оплаты и доставки. Это, в свою очередь, повлияло на увеличение доверия со стороны потребителей и послужило более быстрому развитию электронной коммерции и росту спроса на приобретение товаров в онлайн-формате. Интересно, что количество внешних посылок через Казпочту за 12 месяцев 2020 года сократилось на 37% (заказы извне в Казахстан), в то время как количество внутренних посылок выросло на 22% (заказы внутри страны).

«Ключевым изменением в поведении потребителей было резкое увеличение спроса в онлайне. Мы подключили к нашему маркетплейсу большое количество новых продавцов, тем самым расширили ассортимент товаров. Организовали бесплатную доставку по всему Казахстану, чтобы сделать покупки онлайн еще более доступными для клиентов», — сообщили в Kaspi.kz.

Участники исследования сошлись во мнении о том, что нынешний год станет очень значимым для развития электронной коммерции в Казахстане. Уже отчетливо видна тенденция на совершенствование условий доставки, повышенный интерес B2B рынка и изменившееся в положительную сторону отношение клиентов к электронным покупкам. В Kaspi уверены, малый бизнес будет активно вовлекаться в продажи через маркетплейсы, увеличится количество предпринимателей, которые продают только онлайн. Многие предприниматели будут расширять свой ассортимент, выходя в новые для себя вертикали. О появлении новых игроков в маркетплейсах говорят и представители магазина Mechta.kz. Все это спровоцирует развитие конкуренции за покупателя, а следовательно — и сервиса. Еще одним трендом для e-commerce становится совершенствование методов оплаты, ее удобство выходит на первый план.

Участники исследования подчеркнули, что усовершенствование налогового законодательства, а также правил работы международных платежных систем станет существенным драйвером для развития электронной коммерции в РК. А одними из барьеров по-прежнему являются качество мобильного интернета, особенно в отдаленных регионах, и недостаточно развитая логистическая инфраструктура. Расширение логистической инфраструктуры и увеличение количества курьерских компаний — это те направления, которым необходимо уделить пристальное внимание.

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Информация предоставлена profit.kz





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