Рынок электронной коммерции и новые запреты в сети обсудят на Сибирских интернет-неделях

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18 Сен 2018, 16:28

Конференция по digital-маркетингу XII Сибирские интернет-недели пройдет в Новосибирске с 19 по 25 сентября после пятилетнего перерыва. Эксперты рынка будут обсуждать современные тенденции и успешные проекты в области PR в интернете и социальных медиа, электронной коммерции, веб-дизайна и разработки.

Первый день посвящен ярким кейсам, подходам и инструментам PR в интернете: блогосфера и социальные сети в продвижении компании, бренда и работе с репутацией. Откроется он пресс-конференцией «Страна безопасного интернета: все ли нам запретили?», модератором которой будет научный обозреватель Тайги.инфо Илья Кабанов.

«Сибирские интернет-недели проходили без перерыва с 2008 по 2013 год — время надежд, перспектив и веры в лучшее будущее. За следующие пять лет полностью изменились страна, Новосибирск и весь отечественный интернет, — отмечает Кабанов. — Новосибирской областью руководит уже третий с тех пор губернатор, бывшие юные айтишники и веб-дизайнеры узнали о том, что на пенсию выйдут на пять лет позже, а в повседневный лексикон россиян прочно вошли слова „блокировки“, „ви-пи-эн“ и „Роскомнадзор“. Юбилейные Сибирские интернет-недели в 2018 году — отличный повод обсудить эти изменения и то, как они повлияли на IT-рынок, средства массовой информации и обычных людей».

В другие дни на конференции обсудят электронную коммерцию (организация бизнеса, логистика, платежные инструменты, контент, разработка и продвижение, доклады успешных интернет-магазинов, ведущих агентств и платежных систем), performance-маркетинг и SEO (перспективы развития сетевых агентств и новые услуги), арт-дирекцию и дизайн (веб-дизайн, иллюстрация, интерфейсы, юзабилити, верстка, управление рабочим процессом, взаимодействие с клиентом), управление интернет-бизнесом, студией и агентством. Программа всех дней и условия участия доступны по ссылке.

Спикерами станут известные российские специалисты, в частности, основатель самой большой в России онлайн-школы английского языка Skyeng Александр Ларьяновский (экс-«Яндекс», экс-«Новотелеком»), генеральный директор студии мобильной разработки Globus Павел Короткий, совладелец и креативный директор продуктовой digital-студии Redis Павел Дергачев, арт-директор студии Redmadrobot Женя Бондарев, генеральный директор компании MediaSoft Сергей Полуэктов, коммерческий директор в агентстве рекламных технологий OHM Solutions Александр Феоктистов (экс-«Яндекс. Маркет», экс-Imagine PR).

Первая Сибирская интернет-неделя прошла в Новосибирске в сентябре 2008 года и стала крупнейшим событием в истории регионального интернета, собрав более 500 человек — представителей интернет-компаний и заказчиков интернет-рынка. До 2013 года конференция проводилась ежегодно.





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