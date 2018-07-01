Рынок e-commerce Казахстана может вырасти до $1,2 млрд

Объем рынка электронной коммерции в мире составляет $2,9 трлн. Доля Казахстана в этом количестве не столько значительна, тем не менее ожидается что казахстанский e-commerce будет значительно расти из года в год.

«Рынок электронной коммерции Казахстана в прошлом году составил порядка $800 млн и в этом году мы ожидаем $1,2 млрд. Рост увеличивается, то есть потенциал очень большой», — такими данными поделился генеральный директор по странам СНГ «OrientSwiss» Сардор Мухамедалиев в рамках выставки EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2018.

По данным компании Accenture Consulting, через два года рынок электронной коммерции в мире может составить $3,4 трлн. Если обратиться к сегодняшней статистике в разрезе стран, то в Китае электронная коммерция составляет 7,4% от ВВП, в России доля составляет 2,5%, в Казахстане порядка 2,6%. В Казахстане этому поспособствовал рост интернет пользователей до 80%, а также увеличение количества выпущенных карт (около 15 млн), считает спикер.



В разрезе трансграничной электронной торговли, согласно официальным данным Казпочты в прошлом году в Казахстан поступило порядка 12 млн посылок из других стран, в этом году ожидается 20 млн, а уже через два года прогнозируется 46 млн. В день в Казахстан поступает около 40 тысяч посылок только из Китая, поделился данными спикер.



Основным «электронным» покупателем является молодежь, при этом женщины совершают покупки чаще чем мужчины.

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По категориям лидируют авиабилеты, бронирование, развлечения. По наиболее покупаемым продуктам: стройматериалы, косметика, электроника, автозапчасти и обувь.

Основной объем электронной торговли приходится на Алматы (72%), на втором месте Караганда, другие города занимают незначительную долю, спикер подчеркнул, что потенциал электронной торговли в Казахстане достаточно большой.

Фото: Олег Спивак





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