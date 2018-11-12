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Рынок акций США упал на фоне опасений замедления мировой экономики

Мировая экономика 12 Ноя 2018
Рынок акций США упал на фоне опасений замедления мировой экономики
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  • Рынок акций США упал на фоне опасений замедления мировой экономики  Вести Экономика

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