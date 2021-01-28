Рынки страдают от биржевых медведей — Андрей Верников

По итогам вчерашнего дня индекс МосБиржи «потерял в весе» 1,4%, индекс MSCI Russia снизился на 2,54%. Коррекция на нашем рынке стартовала в середине января и сейчас есть опасность купить акции, не дожидаясь ее окончания.

Куда пойдут агрессивные и консервативные инвесторы в этом году

В последнее время цикл роста и цикл коррекции длиться порядка двух месяцев, а две недели снижения это слишком мало чтобы снять «перекупленность». Пока снижение происходить в мягкой форме – за неделю акции ЛУКОЙЛа снизились на 5%, Сбербанка об. на 3%, и для начинающих инвесторов это хорошо. Есть время для того, чтобы принять торговое решение о выходе из позиции или о входе в нее и есть время его реализовать.

К резким рывкам начинающие инвесторы (в прошлом году на МосБирже количество брокерских счетов увеличилось более чем в 2 раза с 6,6 млн. до 14,8 млн) не готовы. Для устойчивого развития фондового рынка рост количества брокерских счетов должен происходить синхронно с ростом реальных доходов населения. К сожалению, этого не происходит. В прошлом году из-за пандемического кризиса реальные доходы населения снизились.

В прошлом году размер среднего брокерского счета снизился в четыре раза и чтобы получить отдачу от операций на бирже начинающий трейдеры или инвесторы вынуждены использовать рисковые стратегии.

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Поэтому, я и говорю что к резким движениям рынка многие начинающие трейдеры не готовы. Рисковые стратегии в таком случае быстро приведут к «обнулению» счета.

Индекс МосБиржи на прошлой неделе пробил вниз ноябрьский восходящий тренд и ближайшая поддержка находится на уровне 3300 пунктов. По акциям ЛУКОЙЛа такая поддержка находится на уровне 5400, по акциям Сбербанка такая зона поддержки 258-262, у акций Газпрома поддержка 215. Повторяю: речь идет о ближайших поддержках.

Вчера американский фондовый рынок также пострадал от биржевых медведей. Индекс S&P 500 упал на 2,57%. На падении рынка сильно выросли объемы торгов – хедж-фонды распродают позиции.

Федеральная резервная система США, оставила на вчерашнем заседании диапазон базовой процентной ставки без изменений 0-0,25% и не внесла изменений в ежемесячный объем покупки облигаций. Очевидно, что поддержка экономики будет продолжаться до полного ее выздоровления. Но на февраль для фондового рынка есть другие риски.

Размер нового пакета стимулов, предложенного новым президентом США Джо Байденом, окажется значительно меньше того, что ожидает большинство инвесторов. Кроме того, есть риски разочарования первым этапом массовой вакцинации против коронавируса КОВИД-19.

Краткий обзор ситуации на рынке в отношении индекса S&P 500

Мне кажется, что сейчас существуют завышенные ожидания по поводу массовой вакцинации.

В реальности мировая экономика не получит в первом квартале от этой вакцинации значительного импульса – у производителей вакцин просто нет производственных мощностей чтобы произвести их в необходимом количестве.

Эта проблема решиться только во втором полугодии 2022 года.

Акции Boeing Company (BA) вчера упали на 3,97%. Компания сообщила об огромном чистом квартальном убытке в размере 11,9 миллиарда долларов. Компания планирует дополнительные сокращения сотрудников и заявляет, что рефинансирование задолженности теперь будет ее главным приоритетом. ФРС США констатировала ухудшение экономики на фоне продолжающейся пандемии, заявив, что «темпы восстановления экономической активности и занятости в последние месяцы замедлились. В такой «экономический туман» самолеты не летают.

Сегодня торги в Азии проходят в красной зоне, китайский фондовый индекс находится вблизи трехнедельного минимума, и это обстоятельство будет давить на котировки наших акций при открытии.

В скобках скажу, что если бы и фьючерсы на открытие американских индексов были в плюсе, и азиатские акции в плюсе, я бы лично при текущей ситуации на мировых фондовых биржах в отечественные акции не инвестировал бы.

Большие объемы торгов на снижении американского рынка могут указывать, что американский рынок скоро войдет в режим коррекции, что рикошетом ударит и по нашим акциям.





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