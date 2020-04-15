Рынки акций Европы упали на 3-5% на опасениях по поводу экономических последствий коронавируса

Лондон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС — Фондовые индексы стран Западной Европы существенно снизились по итогам торгов в среду, потеряв 3-5%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 3,25% и составил 323,06 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 упал на 3,34%, германский DAX — на 3,9%, французский CAC 40 — на 3,76%, итальянский FTSE MIB — на 4,78%, испанский IBEX 35 — на 3,79%.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали заявления Международного валютного фонда о том, что мировая экономика в 2020 году может столкнуться с наихудшей рецессией со времен Великой депрессии. В 2020-2021 годах приостановка экономической активности может обойтись миру в $9 трлн, отметила во вторник главный экономист МВФ Гита Гопинат, добавив, что это больше суммарного годового ВВП Японии и Германии.

Если исходить из того, что пандемия и усилия по ее обузданию в большинстве стран достигнут пика во втором квартале, а во второй половине года распространение коронавируса пойдет на спад, то мировой ВВП в 2020 году сократится на 3%, прогнозирует МВФ. Это хуже, чем во время предыдущего кризиса, когда ВВП сократился на 0,1%, и ниже январского прогноза МВФ, предполагавшего рост экономики на 3,3%.

Президент США Дональд Трамп заявил, что общественные ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса, могут начать снимать еще до 1 мая. Кроме того, он объявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения до окончания расследования того, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавирусной инфекции.

В некоторых странах ЕС на этой неделе также приступают к снятию некоторых ограничительных мер, введенных ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ.

В Испании, как сообщалось, в ряде регионов возобновляется экономическая деятельность, не связанная с товарами первой необходимости. В частности, разрешено вновь начать работу компаниям, связанным со строительством, тяжелой промышленностью, услугами в сфере безопасности, ремонта.

В Италии при соблюдении повышенных санитарных мер открываются книжные, канцелярские магазины, а также магазины, которые занимаются продажей детской одежды. Однако послабления различаются в зависимости от области.

Некоторые магазины и предприятия в сфере услуг со вторника возобновляют работу в Австрии. В Чехии ослаблять режим ограничительных мер начали еще на прошлой неделе, со вторника в этой стране даже снимается запрет на поездки в другие страны для сотрудников, занятых на работе в «жизненно важных сферах инфраструктуры».

Другие страны, такие как Великобритания и Франция, не планируют смягчать ограничения, введенные из-за распространения COVID-19, раньше мая.

Статданные, обнародованные в среду, указали на замедление инфляции во Франции в марте. Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, выросли на 0,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 1,6% в феврале.

Предварительные данные оценивали мартовскую инфляцию на уровне 0,7%. Аналитики не ожидали пересмотра. Относительно февраля цены выросли на 0,1%. Предварительные данные указывали на их сохранение на том же уровне.

Акции нефтегазовых компаний существенно снизились в связи с очередным обвалом цен на нефть. Бумаги Total упали на 6,04%, Royal Dutch Shell Group — на 6,9%, BP — на 6,7%. По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на нефть упадет на рекордные 9,3 млн б/с в 2020 году.

Цена бумаг adidas AG снизилась на 4,7% после того, как германский производитель спортивных товаров сообщил о получении пакета финансовой помощи в объеме 3 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

Акции Air France-KLM подешевели на 6,3% на фоне новостей о том, что власти Франции в ближайшие дни примут решение о предоставлении компании государственной помощи.

Служба финансово-экономической информации

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