Рыба на столе олицетворяет достаток в семье / Стиль жизни / Независимая газета

Китай встречает год Крысы и вступает в новый двенадцатилетний цикл







Миллионы людей устремляются на вокзалы, чтобы встретить Новый год вместе с родственниками. Фото Reuters



Считаные дни отделяют Китай от самого любимого в народе праздника – Нового года по лунному календарю, который называют еще праздником весны. В ночь на 25 января животное-символ уходящего года Свинья передаст эстафету Крысе, которая не только станет символом нового года, но и откроет новый двенадцатилетний цикл.



Как получилось, что Крыса смогла стать первой среди 12 животных-символов, опередив Быка, Тигра, Зайца, Дракона, Змею, Лошадь, Козу, Обезьяну, Петуха, Собаку и ту же Свинью?



В одной из легенд рассказывается, что в незапамятные времена владыка небес Нефритовый император решил навести порядок с подсчетом времени и повелел устроить соревнование между животными, которые должны были наперегонки переправиться через широкую и бурную реку. Каждому из победителей в награду было обещано по году. Первыми к берегу подбежали крыса и кошка, но сразу же смекнули, что своими силами реку им никак не преодолеть. Тем временем подоспел могучий бык. Две плутовки вскочили ему на спину и довольно комфортно совершили переправу. Когда же запыхавшийся, предвкушавший свою близкую победу бык почти достиг цели, крыса прыгнула через его голову и оказалась первой. Бык был взбешен, но ничего поделать не мог и в конце концов признал свое поражение. Крыса стала символом первого года цикла. Бык удовольствовался вторым годом. А вот кошке очень не повезло. Перед тем как прыгнуть с быка, крыса исхитрилась столкнуть ее в воду, и быстрое течение реки унесло ее назад, к месту старта. С тех пор она стала смертельным врагом крысы.



Если кратко подвести основной итог завершающегося цикла, то можно уверенно сказать, что эти годы не были потрачены зря, развитие Китая по восходящей линии продолжилось. Признаки подъема видны повсюду. Люди стали лучше и разнообразнее питаться, моднее одеваться, на улицах увеличилось число хорошеньких девушек, а сами улицы стали чище. И самое главное – много улыбок и мало хмурых лиц. По-прежнему в Китае много и быстро строят. Бурно развивается общественный транспорт, особенно метро. В потоке машин все чаще попадаются зеленые номера электромобилей. Мобильный интернет, моментальные платежи, почти вытеснившие нал, электронная коммерция с ее армией курьеров быстрой доставки стали неотъемлемой частью образа жизни сотен миллионов людей.



Однако нерешенных проблем тоже хватает с избытком. Одним из постоянных раздражителей остается загрязнение воздуха. Упорная «битва за голубое небо» сделала ситуацию чуть лучше, чем, скажем, пять лет назад, но до победы все еще далеко, и удушливый смог довольно часто накрывает целые регионы.



Практичных китайцев всегда в первую очередь заботят вопросы, где и как заработать, чтобы обеспечить себя и свои семьи. В этом плане в уходящем году у них было немало причин для волнений. Это и девять лет замедления экономики, и торговая война с США, и резкий рост цен на продовольственные товары.



Между тем новогодние праздники, собственно, уже начались. Их стартом традиционно считается так называемый «малый год». В Северном Китае он наступил 17 января (23-й день 12-го месяца по лунному календарю), а вот Южный Китай опять-таки по традиции отметил «малый год» на день позже. Согласно поверью, в этот день домашние духи-покровители покидают свои обиталища и отправляются на небо доложить Нефритовому императору о том, как вели себя их подопечные в течение прошедшего года.











Подготовка к Празднику фонариков уже идет



полным ходом. Фото Reuters





Пока духи «на докладе», самое время заняться подготовкой к празднику. Это и генеральная уборка, и стирка, и украшение дома, и закупка необходимых для праздника съестных припасов, и многое другое. Важной частью ритуала является воздание уважения предкам, в честь которых зажигают благовония и специальную жертвенную бумагу. По правилам это следует делать в 29-й день 12-го месяца. В старину все дни между «малым» и «большим годом» – так тогда назывался новый год – были четко расписаны на предмет, когда и что надлежит делать, и даже какие блюда и в какой день следует есть. Например, в 25-й день 12-го месяца надлежало демонстрировать свою скромность, и китайцы ели в основном соевый творог – доступное и дешевое блюдо. А на следующий день уже полагалось есть много мяса, которое тогда для многих было роскошью. В наши дни досконально соблюдать все эти правила вряд ли возможно, но общий алгоритм подготовки к празднику сохраняется.





Чем ближе Новый год, тем оживленнее становится на улицах, дома украшаются парными надписями с новогодними пожеланиями и иероглифом «фу» – счастье. Народ охватывает предпраздничная суматоха. Происходит «великое переселение». Миллионы рабочих-мигрантов – в Пекине, к примеру, это больше трети жителей – устремляются на вокзалы и в аэропорты, чтобы вернуться в родные места и встретить Новый год вместе с родственниками. Обратно они возвратятся не раньше, чем недели через две, уже после Праздника фонариков (первое полнолуние после Нового года), который завершает новогодние торжества.



Кульминация праздника наступает в канун Нового года, когда все поколения семьи соединяются вместе. Самое важное мероприятие – совместная семейная трапеза. Местные кухни в Китае сильно различаются, поэтому и набор блюд в разных местах разный. Однако есть одно общее правило – стол должен быть богатым. На нем непременно еще с периодов династий Хань и Тан почетное место занимают блюда из рыбы. Причем рыбу желательно подавать целиком, но не доедать ее всю, так как она олицетворяет достаток. Пельмени символизируют переход от старого к новому, поэтому они со времен династии Цин тоже обязательный элемент новогоднего меню, но их больше любят на севере. На юге же предпочитают креветки и другие морепродукты. Блюда из мяса занимают достойное место на праздничном столе повсеместно, что называется, по определению. Относительно напитков особых ограничений нет, но в большинстве случаев китайцы пьют водку «байцзю».



Издревле непременным атрибутом праздника были хлопушки. Они имеют сакральный смысл – их грохот призван отпугивать злых духов. Еще несколько лет назад новогоднюю ночь в Пекине нельзя было даже представить без их оглушительного грохота, от которого, казалось, дрожали земля и небо. Сейчас же хлопушки и петарды в опале. Ничего не поделаешь, борьба за чистоту воздуха требует жертв. Приходится ограничиваться телевизионным новогодним концертом, просмотр которого уже стал новой традицией. Что до подарков, то традиционно это – «красные конверты» с наличностью. Впрочем, теперь «красный конверт» легко можно подарить через Wechat.



Первые дни нового года китайцы отводят взаимным поздравлениям, встречам с родственниками и друзьями. Многие любят участвовать в народных гуляниях с их традиционными представлениями, часто совмещая это занятие с посещением храмов, которые в эти дни особенно многолюдны. К слову сказать, в праздничные выходные вход в пекинские парки, равно как и проезд по скоростным автодорогам, бесплатный.



Хотя по традиции Новый год – праздник семейный, в последние годы все больше людей используют длинные выходные для путешествий. По предварительным оценкам, в нынешние праздники количество туристических поездок внутри Китая составит 450 млн. Основные потоки туристов устремятся на побережье острова Хайнань, в живописные места провинции Юньнань, в древние столицы Сиань и Лоян, а также, конечно, в Пекин. Много китайцев проведут праздники в поездках за рубеж. Самые популярные массовые направления – Таиланд, Филиппины, Вьетнам.



Каким будет год Крысы? В предсказаниях недостатка нет. Говорят, что это сообразительное животное благоволит к тем, кто занимается бизнесом и умеет делать деньги, что год Крысы благоприятен для вступления в брак и рождения детей. Но это всего лишь предсказания…



Уверенно можно утверждать только, что год Крысы будет на добавочный месяц длиннее года Свиньи и длиться он будет 384 дня – до 12 февраля 2021 года. Тогда Крыса должна будет уступить свою вахту Быку.





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