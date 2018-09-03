Рядом с Солсбери: в Великобритании испытали прообраз «Новичка»

В Великобритании провели испытания химоружия. Лаборатория оборонной науки и технологии (Dstl) протестировала отравляющее вещество VX на гвинейских свинках. Информацию об этом британские ученые разместили на сайте американского Национального центра биотехнологической информации.

Военное исследовательское учреждение Минобороны Dstl находится в Портон-Дауне — в десятке километров от Солсбери, где жили якобы отравленные «Новичком» Скрипали. Как известно, британские власти до сих пор не предъявили доказательств причастности, но США уже ввели санкции против России.

Само вещество VX является образцом, которое в свое время при создании «Новичка» использовали советские ученые. «Новичок» — это группа агентов, смоделированных на основе VX с заменой различных химических групп, чтобы увеличить смертоносность. VR, Вещество 33, A-232 и А-234 — все это типы «Новичка», — объяснял в статье на сайте Университета Мельбурна профессор Джордж Брейтберг.

Отравляющее вещество VX запретили в 1993 году, когда была принята Конвенция по химическому оружию. Однако эксперименты с отравляющим веществом не прекратились.

В информации на сайте американского Национального центра биотехнологической информации ученые из британской Dstl указали, что в этот раз они проверяли скорость проникновения отравляющего вещества VX на гвинейских свинках при наличии влаги или пота на их коже или при их отсутствии. «Эти исследования показали, что при влажной коже уровень проникновения VX увеличивается по сравнению с нанесением VX на сухую кожу», — сообщили три ученых из британской Dstl.

Фото: ncbi.nlm.nih.gov.

Свою информацию они разместили на сайте Национального центра биотехнологической информации 9 августа. А несколько дней назад, 1 сентября, от имени еще 10 исследователей британской Лаборатории оборонной науки и технологии появилось сообщение об испытаниях вещества Bioscavenger, которое является эффективной замедленной терапевтической интервенцией при отравлении гвинейских свинок веществом VX.

Как уже сообщало EADaily, сообщения о его тестировании появлялись в прошлом году. В этом, как сообщили ученые Dstl, эффект Bioscavenger проверяли на гвинейских свинках, если его давать вместе с традиционными медикаментозными средствами сразу после появления признаков отравления или через два часа. «Пять из шести животных, получивших BChE через два часа после появления признаков отравления, выжили к концу исследований, длившихся 48 часов. В случае с животными, которым BChE дали сразу, все шесть из шести животных выжили. Те же 12 животных, которые получили обычное лечение без применения BChE, умерли в течение 10 часов после отравления», — говорится в информации, в которой ученые Dstl заявляют об эффективности Bioscavenger.

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Фото: ncbi.nlm.nih.gov.

В самой Dstl в середине 2016 года официально признали, что производят отравляющие вещества и испытывают их на животных. «Программы по разработке химического и биологического оружия были прекращены в 50-х годах. С этого времени лаборатория в Портон Дауне активно разрабатывает эффективные контрмеры против угроз, которые представляет химическое и биологическое оружие. Чтобы эффективно разрабатывать контрмеры и тестировать системы, мы производим небольшие объемы химических и биологических агентов (веществ). Они хранятся безопасно и уничтожаются, когда уже в них нет необходимости», — говорится в официальном сообщении на правительственном портале Великобритании.

Что касается испытаний на животных, то в Dstl заявили: «Разработать безопасные и эффективные защитные меры для Великобритании и ее вооруженных сил сейчас невозможно без использования животных». В качестве примера приводятся, например, таблетки из Набора предварительной обработки при поражении веществами нервно-паралитического действия (NAPS). Они обеспечивают защиту против зарина и VX.

По идее, после скандала с якобы отравлением Скрипалей в Dstl должны были бы взять паузу. Однако, судя по сообщениям на сайте американского Национального центра биотехнологической информации, этого не произошло! Более того, глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что правительство выделит 48 млн фунтов стерлингов на строительство Центра по защите от химического оружия в Портон-Дауне. На сайте по трудоустройству Indeed за последние полмесяца появилось 23 вакансии в Dstl. Военной биолаборатории требуются от специалиста по биоаэрозолям и токсиколога для введения отравляющих веществ до помощника бухгалтера и аналитика по обороне. Зарплата — от 14 тыс. до 52 тыс. фунтов стерлингов в год.

Агентство по снижению угрозы безопасности США (DTRA) — основной иностранный клиент британской лаборатории. По заказу DTRA, как уже сообщало EADaily, ее ученые даже распыляли в лондонском метро химический газ в крайне малых количествах. А в 2012—2017 годах на программу Пентагона тестирования системы химических веществ британские военные ученые получили $ 39.7 млн. И судя по данным Федеральной системы закупок США, сотрудничество Dstl и DTRA продолжается. Последняя получила в этом году контракт от Минобороны США на проведение в Лаборатории оборонной науки и технологии оборонных исследований по биотехнологии на $ 2,7 млн. Срок его действия заканчивается в ноябре этого года.

Фото: fpds.gov.

Секретная лаборатория в Портон Дауне уже не раз оказывалась в центре скандалов. И происходило это еще задолго до дела Скрипалей. Все скандалы были связаны с экспериментами на людях. До 20 тыс. человек участвовали в судебных разбирательствах с Dstl с 1949 по 1989 годы. А в 2008 году министерство обороны Великобритании заплатило 360 ветеранам 3 млн фунтов без признания ответственности.





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