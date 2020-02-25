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Рябошапка рассказал о ходе первого дела по кнопкодавству нардепа — Новости политики

Политика 25 Фев 2020
Рябошапка рассказал о ходе первого дела по кнопкодавству нардепа — Новости политики
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Генпрокурор заявил, что депутата ожидает наказание в виде штрафа на «достаточно существенную сумму».

Депутата Владислава Поляка поймали на кнопкодавстве / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о возбуждении первого дела о кнопкодавстве.

«Мы, кажется, только в прошлую пятницу, как только узнали об этом факте, зарегистрировали уголовное производство. И сейчас там готовится план действий для того, чтобы расследовать, чтобы собрать достаточно доказательств», — рассказал генпрокурор.

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Он добавил, что депутата ожидает наказание в виде штрафа на «достаточно существенную сумму».

Как сообщалось, генпрокурор открыл уголовное производство по факту неоднократного голосования одним из народных депутатов вместо своего коллеги на пленарном заседании Верховной Рады 21 февраля. Соответствующая информация была обнародована средствами массовой информации. Досудебное расследование поручено следователям ГБР.

По данным СМИ, производство открыто против внефракционного депутата Владислава Поляка.

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