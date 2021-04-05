Рваные кушетки на скотче, висячая проводка, антилифт, дырка в потолке: поликлиника в Керчи » Керчь.ФМ

Ремонт в поликлинике детской больницы на Чкалова идет с завидной регулярностью. Сотрудники приходят на работу в состоянии перманентного ремонта. Керчанин год не был в здании поликлиники и поделился своими впечатлениями с редакцией Керчь.ФМ.

«Год не приходил с ребенком в поликлинику. И увидел прямо прорыв в благоустройстве и передовых технологиях. В то время пока просторы бороздят космические корабли к врачу ребенка на машине привезти нельзя. Шлагбаум на въезде. Донес, дотащил, не переломился – свое же. Дошел до лестницы, и тут подлива – она закрыта и даже еще не в ремонте, просто ленточками украшена. Мы уже привычные, обошел, физкультура не вредит, ничего , что ночь не спал с малым. ГТО наше все.

В фойе на входе современный валидатор, рамка. Ничего, что люди там не проходят, а просто на метр вправо и свободно. Туда сотрудники свои карточки прикладывают, чтоб следили за опозданиями, Вдруг врач задержится у больного ребенка, или проиграет в скачках с автобусом, а тут повод премию не заплатить.

Дальше – лифт, вернее антилифт. Как будто там место преступления опечатали. Такие же бумажные наклейки.

На этажах все те же пеленальные столики со 100500 слоем краски. Вот умели же делать наши деды так, чтобы правнукам досталось. Рядом кушетка на скотче драненькая. Наверху гирлянда из проводки. Голову влево повернул окно с щелью насквозь. Чихнуть захотел и голову задрал, а там дырка в потолке.

И теперь о приятном! Какая девушка приветливая на входе стоит температуру меряет, улыбается. На секунду забываешь зачем пришел. Малой напомнил.

Везде ослепительно чисто. Как? Как удается вам держать все в такой чистоте при таком старье вокруг? Чудо художник, который не дает детям напугаться. Пока малые разглядывают картинки, их родители балдеют, как можно дырку в стене зарисовать так шедеврально.

Медработники! Вам надо памятник при жизни поставить. Спасибо за то, что каждый день приходите на работу и в таких условиях еще лечите детей», — подписал керчанин.

Служба новостей Керчь.ФМ

Источник