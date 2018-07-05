Русскоязычные Тувы обратились к Путину с просьбой о помощи

Председатель Союза русскоязычных граждан Тувы Виктор Молин (депутат Хурала представителей Кызыла от «Справедливой России») опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором описывает ситуацию, сложившуюся в Республике Тыва после того, как в 2007 году ее возглавил Шолбан Кара-оол. Как следует из обращения, в республике процветают коррупция, национализм, идет дискриминация русскоязычного населения в различных сферах общественной жизни. Все это происходит при попустительстве федеральных надзорных органов и аппарата полпреда президента РФ в Сибирском ФО. Текст письма публикуется в оригинале.

Президенту Российской Федерации

В.В. Путину

Члену Совета Федерации Российской Федерации

Л.Б. Нарусовой

Уважаемые Владимир Владимирович и Людмила Борисовна!

Обратиться к Вам нас заставила нездоровая ситуация, сложившаяся в сфере межнациональных отношений в Республике Тыва. Политика, проводимая руководством республики, привела к новому, уже, наверное, последнему, оттоку оставшихся в республике русских граждан, которых и без того насчитывается менее 8%. У детей в русских семьях закончился очередной учебный год, а это значит, что за лето русскоязычная диаспора Тувы лишится многих русских семей. И так — каждый год после того, как Ш. Кара-оол стал Главой Республики Тыва.

В последнее десятилетие в республике вследствие специфической кадровой политики тувинских властей в сфере государственного управления происходит целенаправленный искусственный процесс замещения русских кадров на лиц титульной нации. Шолбан Кара-оол, не доверяя русским, в своей деятельности опирается исключительно на тувинские кадры, большей частью из числа родственников и друзей. В результате этого во властной элите Тувы сложился явный перекос, создающий дискомфорт для проживания в республике русскоязычных граждан. Как результат такой национальной политики — провал в выполнении программы переселения граждан в ветхом и аварийном жилье и обеспечения жильём детей-сирот.

Мало того: после того, как республиканскую Госналогслужбу возглавила ставленник правительства Тувы В. Суге-Маадыр, резко усилилось давление на предпринимателей некоренной национальности, которые вынуждены сворачивать свой бизнес в Туве и уезжать за Саяны. Оставшись без работы, работники предприятий также вынуждены принимать решение о перемене места жительства и обустройства в русских областях и краях Российской Федерации. Соответственно, вместе с ними уезжают русские семьи — дети и родители. В настоящее время под налоговым прессом оказались ведущие русскоязычные предприниматели Тувы Гаврилов, Гавриленко, Сафрин, Кашникова, Микава и другие. Многие бросили свое дело в Туве и уехали. Госналогслужба напрямую и через Службу судебных приставов в массовом порядке арестовывает имущество предпринимателей, попавших в немилость властей. К примеру, недавно УФССП наложила арест на почти отстроенный 144-квартирный жилой дом, который ООО «Вертикаль» возводит по программе переселения граждан и для обеспечения детей-сирот. В связи с этим стройка заморожена. В то же время УФСПП, исполняя волю правительства РТ, не обеспечивает исполнение вступивших в законную силу решений судов о выплате надбавок к пенсиям ветеранов, в том числе и русским.

А теперь к процессу выдавливания русских из Тувы активно подключился мэр г. Кызыла В. Ховалыг, использующий в своих целях лазейки в законодательстве, пассивную позицию аппарата Главного федерального инспектора Вавилихина и равнодушие Министерства обороны России к своим заслуженным пенсионерам, отслужившим в армии и проживающих в служебных квартирах Минобороны, которое без уведомления жильцов-ветеранов ВС РФ передало их квартиры в ведение мэрии г. Кызыла, которая теперь их выселяет без предоставления жилья в связи с тем, что они уже утратили право на служебное жильё. Таким образом, мэр Ховалыг выселил без предоставления жилья бывшую военнослужащую Акимову и также выселяет на улицу через суд ветеранов Минобороны Казанцева, Дубровского и других. Как результат — ветеран МО Казанцев в настоящее время находится в больнице после инсульта. Так власти Кызыла, пользуясь некомпетентностью граждан и равнодушием чиновников Минобороны РФ, решают в Туве вопросы межнациональных отношений.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемая Людмила Борисовна!

Власти Тувы заняли определённую позицию по русскому вопросу и не намерены прислушиваться к общественному мнению. Обращения Союза русскоязычных граждан Тувы они игнорируют. Аппарат полпреда в Сиб ФО никаких мер в защиту русскоязычной общины в Туве не принимает. Минобороны РФ отказывает в заботе своим ветеранам, проживающим в жилье Минобороны. И полпред Меняйло, и министр Шойгу в основном приезжают в Туву на отдых или празднование каких-то дат. Реальными проблемами Тувы они не озабочены, в связи с чем мы вынуждены обратиться к Вам за защитой. Просим поручить Генеральной прокуратуре РФ провести проверку указанных фактов по выдавливанию из Тувы русских граждан путём давления на бизнесменов налоговой службой и выселения ветеранов МО РФ из служебных квартир. Просим также дать указание министру обороны С. Шойгу оказать содействие в решении жилищной проблемы ветеранов МО РФ.

О принятом решении просим уведомить нас по адресу:

667 001, РФ, Республика Тыва, г. Кызыл, п/я. 57.

Председатель Союза русскоязычных граждан Тувы В.А. Молин

Следует отметить, что во многом схожая ситуация с 1990-х годов развивалась в Республике Татарстан — от активистов общественных организаций на протяжении всего периода «суверенитета» в Москву шли жалобы на засилье этнократии и нарушение федеральных законов. Особенно острой была языковая проблема — школьников всех национальностей в Татарстане заставляли учить татарский язык. В итоге, как сообщало EADaily, в 2017 году Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Рособрнадзору проверить школы на предмет принудительного обучения неродному и государственному языку, после чего были выявлены масштабные нарушения. Однако и после этого этнократия в Татарстане не сдается, пытаясь сегодня объединять вокруг себя националистов из других республик для торпедирования поправок к закону «Об образовании», которыми закрепляется добровольность изучения неродных и государственных языков нацреспублик РФ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Тывы Шолбан Кара-оол. Архивное фото.



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