Русских друзей Путина никуда не пускать!

Четверо американских сенаторов попросили администрацию президента Трампа и генассамблею Интерпола не допустить победы россиянина Александра Прокопчука на выборах главы этой международной организации. Соответствующее заявление опубликовано на сайте сенатора-республиканца Роджера Уикера. Под ним также стоят подписи однопартийца Уикера — Марко Рубио и демократов — Джин Шахин и Криса Кунса.

«Избрание генерал-майора Александра Прокопчука окажется сродни тому, если лисицу изберут отвечать за курятник. Россия регулярно злоупотребляет Интерполом, преследуя политических оппонентов, диссидентов и журналистов. Прокопчук лично был вовлечен в эту стратегию запугивания, которая в конечном счете стремится ослабить демократические институты и усилить власть Путина», — утверждают авторы обращения.

В Москве заявление сенаторов назвали попыткой давления на Интерпол.

«Это своеобразное вмешательство в избирательный процесс, в выборы в международной организации. А как это ещё оценить? Вот наглядное проявление», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, выборы нового главы Интерпола состоятся в рамках сессии генеральной ассамблеи организации, которая проходит в ОАЭ 18−21 ноября. Помимо Прокопчука, являющегося в настоящее время вице-президентом организации, на пост ее руководителя претендует исполняющий обязанности главы организации Ким Чон Ян из Южной Кореи. Предыдущий глава Интерпола Мэн Хунвэй исчез в конце сентября, после чего он объявился в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции, и сложил с себя полномочия.

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Ранее против кандидатуры Прокопчука выступила Украина. Глава МВД этой страны Арсен Аваков в своем Facebook заявил, что Киев сделает все, чтобы предотвратить избрание россиянина главой Интерпола. Возможную победу Прокопчука он назвал «гибридной угрозой Украине и всему цивилизованному миру».

Аваков также обвинил Россию в злоупотреблении инструментами Интерпола «для политического преследования оппонентов». Избрание Прокопчука, по его убеждению, позволит России расширить подобную практику. Глава украинского МВД также порекомендовал миру признать токсичность российской политики и «выработать меры профилактики, а не легализовывать» ее.

Позднее Аваков заявил, что Киев может приостановить членство в Интерполе, в случае победы Прокопчука. Потенциальное назначение российского кандидата главой Интерпола он назвал «абсурдным и противоречащим духу и целям организации».

«Если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, Киев рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в Интерполе», — написал он.

Сделать все, чтобы российский представитель не возглавил Интерпол также пообещали в Литве.

«Три дня подряд проводятся активные двусторонние встречи. Вместе со странами ЕС и союзниками по НАТО мы… пытаемся доказать, что Интерпол станет политизированным орудием режимной расправы при победе российского представителя», — цитирует пресс-служба МВД слова главы министерства Эймутиса Мисюнаса.

«Если Прокопчук будет избран главой Интерпола, то Литва вместе с другими демократическими странами должна будет незамедлительно рассмотреть возможность выхода из этой организации», — говорится в резолюции, принятой литовским сеймом.

— Интерпол — авторитетная и эффективная международная организация, это интернациональный «силовой блок», — подчеркивает член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Федор Бирюков.

— Поэтому российский кандидат на пост главы Интерпола не мог не вызвать истерику в кабинетах киевских преступников. Во-первых, для них это политически неприемлемо. Во-вторых, в Киеве опасаются, что в этом случае Россия получит дополнительные возможности для отлова украинских военных, экономических и уголовных преступников, связанных с действующим на Украине режимом. Полагаю, американская реакция последовала лишь в поддержку украинской, поскольку среди сенаторов США «украинское лобби» достаточно влиятельно и активно. Плюс, современная Украина является именно американским проектом. Это парадоксальная ситуация, когда марионетки руководят действиями своих кукловодов, но фактически в данном случае получается именно так.

Что же касается взаимоотношений между российскими и американскими профессиональными сообществами, то они — прежде всего в сферах космоса и спецслужб, в антитеррористической деятельности — до сих пор пытаются сохранять конструктивный характер даже в нынешней сверхагрессивной и напряженной внешнеполитической ситуации. Вопрос избрания на высший пост в Интерполе россиянина Прокопчука как раз из этой серии. Здесь профессиональные интересы глобальной правоохранительной корпорации столкнулись с интересами глобалистской геополитической корпорации, которая исповедует темный «культ» русофобии. Кто победит в этом конфликте, посмотрим. Но у Александра Прокопчука, безусловно, есть шанс на успех, иначе подобной ситуации в принципе бы не сложилось.

«СП»: — Украина и Литва пригрозили выйти из Интерпола в случае избрания Прокопчука…

— Украина и Литва самостоятельно не могут ни войти куда-либо, ни выйти. Они действуют строго по согласованию. Украина находится под контролем американских центров силы, Литва — под евробюрократами. И поэтому вряд ли даже в случае избрания Прокопчука этим странам будет позволено устроить демарш против уважаемой международной организации. В самом же Интерполе, по моим источникам, ситуацию воспринимают с сильным раздражением. Полицейские не любят столь грубого и открытого вмешательства политиков в их дела. Впрочем, это никому не нравится. Поэтому каждое новое вмешательство американских сенаторов или чиновников Госдепа в вопросы, их не касающиеся, наносит имиджевый ущерб США в международном масштабе. Рано или поздно этот фактор обязательно сыграет свою роль на геополитической арене.

— Конечно, находись мы в иной, более спокойной политической обстановке, никаких проблем бы не возникло, — уверен политолог Владимир Можегов.

— Интерпол — профессиональная международная организация, нет никаких причин усматривать в этих выборах «руку Москвы» и проч. Все происходящее — следствие общей истерии, в которую, увы, скатывается международная обстановка в целом и внутриполитическая обстановка в самих США.

«СП»: — Четверо сенаторов: двое республиканцев и двое демократов — это много? Это личная инициатива конкретных четырех политиков?

— Ну, во всяком случае, можно увидеть здесь демонстрацию какого-то консенсуса не слишком лояльных президенту политиков. Вероятно, они хотят продемонстрировать Трампу после удачных для него выборов в Сенат, что у Сената есть собственная воля и политическая повестка.

«СП»: — Какое им вообще дело до того, кто будет главой Интерпола? Это что-то изменит в международной политике?

— Конечно, это просто еще один эпизод, повод, еще один элемент давления на Трампа и на Россию.

«СП»: — Инициаторы обращения уверены, что Россия регулярно использует Интерпол «с целью сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов». Хоть один такой случай был? Обосновано ли это обвинение?

— У Интерпола четко прописанный кодекс. Его трудно «использовать» вне его профессиональных оснований. Подобные заявления — просто нагнетание психоза.

«СП»: — По мнению многих экспертов, для Соединённых Штатов в текущей ситуации неприемлемо любое избрание гражданина России на какую-либо руководящую должность в международной организации. Согласны ли вы с этим? Как долго это может продолжаться?

— Определенные силы в Америке и Европе, назовем их — сторонники глобализации — пытаются бойкотировать Россию на международном уровне. Им важно поддерживать сегодняшний перманентный психоз, который, как они считают, позволяет нейтрализовать Трампа, Россию, а также популистские силы в Европе, настроенные на сближение с Россией. Поэтому давление, конечно, будет продолжаться. Вопрос лишь — кто в конце концов окажется сильнее.

«СП»: — Насколько обращение американцев повлияет на итоги выборов? А украинцы со своими угрозами выйти из организации?

— Это зависит от того, насколько вообще в международной политике осталось здравого смысла, и насколько у профессиональных международных организаций, подобных Интерполу, осталось чувства собственного достоинства. Думаю, Интерполу, просто из самоуважения, следует продемонстрировать независимость и не поддаться давлению.

— Сейчас сложно предположить, добьются ли американские сенаторы желаемого, но однозначно можно сказать, что на кого-то их письмо всё же подействует, — считает политолог Иван Мезюхо.

— США многие годы не стесняется оказывать давление на различные международные институты, поэтому не стоит удивляться таким призывам американских политиков. Американские политические деятели, будь то демократы или республиканцы, свято верят в гегемонию и исключительность Соединённых Штатов Америки, что позволяет им оправдывать вмешательство Вашингтона в деятельность международных организаций или правительств иностранных государств.

«СП»: — По мнению сенаторов, Россия регулярно злоупотребляет Интерполом, преследуя политических оппонентов, диссидентов и журналистов. Есть ли почва под этими обвинениями? Почему они раньше не ставили вопрос об этом?

— Это абсолютно беспочвенные обвинения. Их аргументы притянуты за уши. Просто США понимают, что шансы Прокопчука стать главой Интерпола достаточно велики. Этим и обусловлено письмо сенаторов.

«СП»: — Какое дело вообще американцам до Интерпола? Или по принципу нагадить России где только можно?

— США последовательно пытаются ослабить Россию по всем направлениям. Возможное избрание Александра Прокопчука на пост президента Интерпола будет восприниматься американской политической элитой как поражение США.

«СП»: — Первой крик по этому поводу подняла Украина. Американцы решили поддержать «союзников» или это все же их инициатива?

— Украина просто пользуется любым моментом, чтобы в негативном ключе высказаться в адрес России. Антироссийская риторика уже давно стала неотъемлемой частью украинского информационного пространства. США нельзя заподозрить в подыгрывании подконтрольной ей Украине. Вашингтон действительно обеспокоен предстоящими выборами президента Интерпола.

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«СП»: — Украина и вовсе решила выйти из Интерпола в случае избрания Прокопчука. Выйдет ли? И заметит это кто-либо?

— Может быть и выйдет. В таком случае, это мало кто заметит. Если Киев пойдёт на это, то он в таком случае накажет сам себя. В угоду сиюминутной политической конъюнктуре Украина может пойти на заранее невыгодный перфоманс в виде выхода из Интерпола. Это в стиле нынешних украинских властей. И плевать им, что это невыгодно, главное, сделать это с шумом и широким информационным резонансом.

«СП»: — Также в случае победы Прокопчука обещала выйти Литва. А они выйдут? И какие еще страны могли бы их поддержать?

— Возможно, позицию Литвы могли бы теоретически поддержать Латвия и Эстония. Я не верю в то, что в случае того, если россиянин возглавит Интерпол, большое количество стран выйдет из этой организации. Не верю и в то, что Литва не откажется от своих слов.

Новости политики: В Кремле ответили на призыв американцев не выбирать главой Интерпола россиянина

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