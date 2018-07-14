«Русская правда»: Так кто же был варваром?

На протяжении долгого времени в адрес России звучит одно и то же обвинение — в «отсутствии правового государства». При этом едва ли не самый главный «аргумент» состоит в том, что у нас, якобы, «никогда не существовало права собственности, а было лишь право владения».

Правда, произнося это, почему-то забывают упомянуть, что право собственности как раз и включает в себя право владения. Главный же показатель его существования — наличие юридических средств защиты прав собственника.

Эти средства защиты общеизвестны.

Четко и ясно прописанные нормы. Согласованные между собой законы, сведенные в единую систему под названием «право». Отсутствие правовых коллизий, которые бы не оставляли лазейки для коррупции и обмана граждан.

Сильное государство. Ведь только оно способно обеспечить выполнение законов, а значит, реализацию права собственности. Под сильным государством, прежде всего, подразумевается сильная власть. Причем власть не тайная, не фиктивная, а публичная и легитимная.

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Если рассматривать право собственности в этом контексте, то Россия по этому показателю всегда полностью соответствовала понятию «правовая».

Взять «Русскую правду» — государствообразующий документ Древней Руси, который стал основой русского права. Отличительной особенностью этого документа от западноевропейских аналогов было то, что он представлял собой свод норм уголовного, наследственного, торгового и процессуального права. В этом сборнике было выделено, а также взято под защиту сразу несколько видов частной собственности. Только применительно к земельной недвижимости их было три: семейно-индивидуальная собственность, вотчина, княжеские домены.

Для сравнения: действовавший во Франкской империи «Салический закон», в отличие от «Русской правды», не был сводом правовых норм. Он представлял собой сборник судебных прецедентов. Характерной особенностью этих прецедентов было то, что в отличие от неизменных положений «Русской правды», их легко было заменить на новые. Достаточно было просто принять новое прецедентное решение, чтобы нивелировать прежнее. Учитывая то, что все суды были подконтрольны королевской власти, принять такое решение было проще простого. В угоду королю суд мог лишить любого индивидуума права собственности. Фактически «Салический закон» — это и был узаконенный принцип судебно-королевского произвола.

Два документа — «Русская правда» и «Салический закон» — заложили основу дальнейшего развития западного и русского права. С одной стороны, была создана правовая традиция, опирающаяся на прецеденты, а фактически — на своеволие власти. С другой — традиция византийского права. Она была унаследована Древней Русью, а затем Россией и суть ее была проста — создать неизменные правила, общественный договор, обязательный и для общества, и для власти.

То, что именно западная традиция была продолжением принципа бесправия, демонстрирует следующий пример. В «Русской правде» не было понятия «рабство». Лишь в силу обстоятельств люди могли попасть в кабалу. Напротив, в «Салическом законе» понятию «рабство» было посвящено несколько глав (титулов). Сам раб рассматривался в качестве вещи. Его можно было безнаказанно искалечить или убить.

Не было в «Салическом законе» и понятия «частная собственность на недвижимое имущество». По крайней мере, франки не знали абсолютной власти над вещью, которая была в византийском, а затем древнерусском праве.

Продолжением этой традиции стала современная прецедентная «система» Великобритании. Английскому монарху до сих пор юридически принадлежит вся земля на британских островах. Фактически — и расположенные на этой земле средства производства. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать следующий комментарий Министерства юстиции Соединенного Королевства. О том, как трактовать нормы британского закона «О праве собственности» 1925 года: «Корона (т.е. британский монарх) является конечным собственником всех земель в Англии и Уэльсе, в том числе на островах Силли». Что это как не отрицание права частной собственности на недвижимость?

Еще один пример — Соединенные Штаты Америки. Здесь нет короля. Но зато существует такая правовая вакханалия, при которой законы отдельных штатов могут отрицать или нивелировать общефедеральные нормы. В том числе и те, которые гарантируют право собственности.

Обо всем об этом в США и ЕС не принято вспоминать. Зато, когда возникает возможность предъявить другим претензии относительно права собственности — Запад тут как тут.

Логика, которой он руководствуется, очень проста. Вся история западных стран — это история грабежа. Разбойничьей шайке или, используя современную лексику, «корпорации» не нужна ни правовая система, ни государство. Поэтому ни того, ни другого ни в Великобритании, ни в США нет.

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Не может считаться правовой системой набор противоречащих друг другу прецедентов.

Не может считаться государством корпорация, в которой официальные лица являются лишь бесправными марионетками.

Исходя из этой разбойничьей логики, все, что интересует Запад — чужая собственность. Поэтому с утра до вечера трещат: «право собственности», «право собственности», «право собственности». Игнорируя тот факт, что понятие «правовое государство» включает другие, не менее, а порой более значимые права.

Право на жизнь.

Право на личное достоинство.

Право на труд.

Право на образование.

Право на создание семьи.

Право на охрану здоровья и оказание медицинской помощи.

Право на жилье.

Все эти права хозяевам Запада не нужны. Они поступают со своим и другими народами так, как им выгодно.

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