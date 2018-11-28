Russian Tech Week. Никита Юрьев, ФРИИ: Может ли AI стартап быть lean? — http://json.tv/

Выступление Никиты Юрьева, Инвестиционного менеджера ФРИИ. В рамках форума Russian Tech Week 21-23 ноября.

«Artificial Intelligence – маркетинговый термин, который объединяет продукты и технологии, которые работают с данными и помогают либо заменяют человека. Объемы инвестиций в AI быстро растут (больше всего инвестирует медицина, образование, электронная коммерция). Тем не менее, еще сохраняются перспективные ниши, которые недостаточно профинансированы (рекрутинг, голосовые помощники, путешествия, правовая сфера и т.д.). Можно ли построить lean-стартап (без большого финансирования или затратных продуктовых запусков) в этих сферах? Если возможно, то, как выбирать клиентов для первых пилотов?».

21-23 ноября в Event-холле Инфопространство прошел международный форум Russian Tech Week, посвященный передовым технологиям. В рамках мероприятия выступили десятки экспертов в различных областях, таких как искусственный интеллект, нейросети, обработка больших массивов данных, blockchain, виртуальная и дополненная реальность. В ходе конференции участники смогли ознакомиться с последними трендами в мире технологий, а также с российскими реалиями и практикой их внедрения.



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