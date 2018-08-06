Русофобия в экономике: Политическое убийство промышленного гиганта Украины «Мотор Сич»

Украинские инвесторы не выполнили инвестиционный договор, согласно которому они обязывались с 2012 по 2016 годы вложить в реконструкцию и модернизацию производства не менее двенадцати миллионов долларов. Это привело к срыву контрактов как с иностранными предприятиями, так и белорусскими заказчиками. Прокуратура РБ подозревает украинскую сторону в завышении цены поставленной продукции и даже в банальных махинациях.

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора завода Олега Богатырева и должностных лиц «Мотор Сич» из-за превышения служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия. На Украине скандал замалчивают. Президент «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев утверждает, что всему виной его личный конфликт с белорусским совладельцем, в который вмешались власти. Говорит, что потерял 13 миллионов долларов и свои обязательства выполнял. Имен не называет.Так не доставайся же ты никому: Зачем власть убила «Мотор Сич» и дала взятку Франции

Белорусского совладельца зовут Александр Садовый и его «Системам инвестиций и инноваций» принадлежало 40% ОАРЗ. 60% принадлежали Богуслаеву, который сегодня говорит, что «поднял» производство. Правда прокурорская проверка показала, что это не так. Да и сам Богуслаев сумму за проданные акции не назвал, ссылаясь на коммерческую тайну. Сама история интересна совсем не ее «прокурорской» составляющей. Интересно другое. Дальше только факты, которые все объясняют.

От СССР до госпереворота

В 2012 году, когда «Мотор Сич» приобрел 60% акций авиаремонтного завода в Орше у власти на Украине находились «регионалы». Они были технократами, хозяйственниками, менеджерами и «красными директорами». Без сомнения, покупка ОАРЗ была продуманной и просчитанной. Что-что, а считать деньги «регионалы» умели хорошо и случайностей в вопросе покупок-продаж не было. ОАРЗ был необходимым дополнением для украинско-белорусско-российского отраслевого сотрудничества.Суд повторно арестовал 56% акций предприятия «Мотор Сич»

Поскольку ориентировалось предприятие «Мотор Сич» на российский рынок, его доля там составляла 50%. Но во время президентства Виктора Ющенко она снизилась до 30%, на момент избрания президентом Украины Виктора Януковича. Последний попытался исправить ситуацию. В ноябре 2011 «Мотор Сич» подписывает пятилетний контракт с «Вертолетами России» на полтора миллиарда долларов о ежегодных поставок украинским подрядчиком до 270 двигателей для вертолетов Ка-31, Ка-32, Ми-17, Ми-8 МТВ, Ми-24 и Ми-28.

И в 2012 году Оршанский авиаремонтный завод становится украинской собственностью. В этой схеме не было ничего нового. Простое восстановление разрушенных советских отраслевых связей. Выгодное и России, и Белоруссии, а главным образом — Украине.

После Евромайдана

Но госпереворот в феврале 2014 года поставил на выгодном для Украины и украинцев сотрудничестве жирную точку. Весной 2014 года правительство Яценюка запретило военно-техническое сотрудничество с Россией. Затем избранный вместо свергнутого Януковича, Порошенко своим указом № 549/2015 от 16 сентября 2014, ввёл в действие решение СНБО (которое возглавил Турчинов) от 2 сентября 2014 года «О применении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер (санкций)». Под санкции попали российские потребители продукции «Мотор Сич», а именно — модификации вертолётных двигателей ТВ3-117, ВК-2500 и вспомогательных силовых установок АИ-9В.

В середине ноября 2014 года предприятие «Мотор Сич» заявило о приостановке поставок двигателей для российских крылатых ракет. Громадное, высокотехнологичное украинское предприятие потеряло заказчиков, украинцы лишились работы, украинский бюджет — поступлений. 1,5 миллиарда долларов только по одному контракту с РФ! Судьба Оршанского завода была фактически решена. Что бы не утверждал Богуслаев, совершенно понятно, что предприятие было «декоммунизировано». Ибо оно было необходимым звеном в цепи отраслевого сотрудничества постсоветских стран.

Но и это не конец истории. Одновременно с прокурорскими проверками ОАРЗ в Белоруссии, на Украине проверяют «Мотор Сич». В офис компании приходят сотрудники СБУ с обысками. Торговля акциями на украинских биржах была заморожена. Официальная причина — «диверсия» со стороны руководства компании. В самой компании считают это рейдерским захватом предприятия.

И вот в центре скандала оказывается Вячеслав Александрович Богуслаев. Человек, несомненно легендарный. Технократ, сделавший карьеру от слесаря до «красного директора». «Олигарх», поскольку входя в топ-25 самых богатых людей Украины, он был советником и доверенным лицом нескольких президентов, разрабатывал налоговый кодекс, был депутатом. В прошлом член «Партии регионов». Кавалер советского Ордена Трудового Красного знамени и Герой Украины.

Отношение этого человека к власти, установившейся в результате государственного переворота не может быть хорошим. Но он вынужден с ней жить и подчиняться ее правилам.

А правила одни: зоологическая русофобия. То есть, когда экономическое обоснование политики отсутствует, а главным мотивом является ненависть к России.

Ситуация с Оршанским авиаремонтным заводом комментируется Богуслаевым с явной натугой. После разрыва контрактов с Россией в 2014 году судьба белорусского предприятия была предрешена.

Я не сомневаюсь в том, что, видя отсутствие перспективы и под давлением украинских властей, Богуслаев не мог давать «добро» на то, чтобы выполнять инвестиционные обязательства. О чем свидетельствует прокурорская проверка. Имен вслух не называет ни Богуслаев, ни даже президент Беларуси, который 11 июля лично приехал на предприятие, чтобы сообщить о его возвращении в госсобственность, глядя рабочим в глаза. Все всё понимают без слов.

Где Украина теряет, там Китай находит

Украинский режим продолжает разрушать, разрушать, разрушать. С апреля и неизвестно до каких пор лишь в Киеве отсутствует горячее водоснабжение. Разрушается авиастроение. Почти умер крупнейший в мире и Европе Одесский припортовый завод.

Что же будет с предприятием «Мотор Сич»? Что будет с украинским авиастроением в целом, где компания играет ключевую роль? По факту «Мотор Сич» пришел конец. Контрольный пакет акций Богуслаев намеревался продать китайским инвесторам. Пишут о том, что с 2015 года «Мотор Сич» — китайское предприятие, принадлежащее бизнесмену Ван Цзину.

Китайская Skyrizon и «Мотор Сич» планируют построить завод в городе Чунцин, где будут производить и обслуживать авиадвигатели по украинским технологиям. А еще китайская компания планировала инвестировать 250 млн долларов в модернизацию украинских производственных и проектных мощностей «Мотор Сич». Но, напоминаю, что в апреле 2018 года СБУ заблокировала продажу 56% акций иностранным (китайским) инвесторам. На предприятии говорят о рейдерском захвате, в котором рейдерами является силовая структура киевского режима — СБУ. «Мотор Сич» переезжает на Восток

А «киевский режим» — это главные антагонисты Богуслаева, которые ворвались во власть применив механизм государственной измены.

Перспектива работать в таких условиях вряд ли понравится любым инвесторам, а не только китайским. Впрочем, у Китая особый путь. И особый взгляд на Украину. Собирать самолеты руками украинских рабочих КНР не собирается. Он строит СП в Чунцзине, а от «Мотор Сич» требуются… советские технологии и украинские мозги.

Вкратце, история такова. В феврале 2015 года «Мотор Сич» и Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co подписали меморандум о совместном строительстве в китайском городе Чунцин нового завода по производству двигателей для вертолетов и самолетов.

В апреле 2016-го другая китайская компания — Skyrizon Aircraft Holdings Limited выдала, украинскому предприятию кредит на 100 миллионов долларов под небольшой процент. А в июне 2017 года в Антимонопольный комитет Украины пришло письмо с просьбой разрешить гражданину Китая сконцентрировать у себя 56,0009% акций «Мотор Сич». Этого гражданина, как пишут, зовут Ван Цзин. Схема не советская, а китайская. КНР привлекает на свою территорию технологии и специалистов. В китайской прессе пишут, что Чунцин готов принять 2-3 тысячи украинцев, имеющих опыт работы в авиастроительной отрасли. Другой вопрос, что это, очевидно, не согласовано с украинскими властями, чем и вызван визит СБУ на «Мотор Сич».

Совершенно понятно, что в эту схему белорусское авиаремонтное предприятие в Орше не попадало никак. Из-за рейдерского давления на собственников «Мотор сич» (проверки, арест акций, и т.д.) завод в Запорожье остановился, а китайцы производство свернули. Перестали инвестировать и в Оршинский завод.

Александр Лукашенко глядя в глаза рабочим назвал причину: украинские акционеры от ОАРЗ отказались. Киевский режим совершил еще одно политическое убийство — убийство Запорожского авиационного гиганта советской эпохи. А заодно Украина потеряла выгодный рынок в России и фактически украла инвестиции в Беларуси.

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